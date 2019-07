"W związku z tym, że zmieniliśmy warunki budowania mieszkań, w Polsce buduje się więcej mieszkań - i deweloperzy, i właściciele prywatni" - powiedział Kwieciński w wywiadzie dla radiowej Trójki.



"Jak przejmowaliśmy ster rządów, budowało się ok. 150 tys. mieszkań rocznie. W ub. roku ich liczba przekroczyła 180 tys. W tym roku mamy szansę na 200 tys. mieszkań. Jeżeli będziemy budowali 220-250 tys. mieszkań rocznie, to zapełnimy lukę na rynku" - stwierdził minister.



Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2018 roku oddano do użytkowania 185 170 mieszkań (wzrost o 3,8% r/r) o łącznej powierzchni użytkowej 16 708,7 tys. m2 (wzrost o 1% r/r).



Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-maj 2019 r. oddano do użytkowania 79,3 tys. mieszkań, tj. o 12,6% więcej niż przed rokiem.