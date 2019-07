Od środy do piątku w Poznaniu trwał szczyt Bałkanów Zachodnich. Bałkany Zachodnie to przyjęte w Unii Europejskiej określenie dla sześciu krajów Europy Południowo-Wschodniej, objętych polityką rozszerzenia UE: Republiki Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Republiki Kosowa, Republiki Macedonii Północnej i Republiki Serbii.

W szczycie uczestniczyli przedstawiciele krajów biorących udział w Procesie Berlińskim - inicjatywie służącej wspieraniu integracji tych państw z Unią Europejską. "Wierzę głęboko w to, że niedługo ta integracja zakończy się pełnym sukcesem i te sześć krajów będzie częścią Unii Europejskiej" – mówił w piątek na wspólnej konferencji szefów rządów: Polski, Niemiec, Bułgarii i Macedonii Północnej premier Mateusz Morawiecki.

O kwestię integracji Bałkanów Zachodnich pytany był w poniedziałek w TVP Info szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz.

"Jeśli chodzi o Bałkany Zachodnie, to polityka Francji jest od dłuższego czasu dość niechętna rozszerzeniu Unii Europejskiej. Wynika to z obaw, z takiej klaustrofobii, zamknięcia Francji – wbrew pozorom, temu, co się mówi, że ona jest otwarta – na rozszerzenie czy też włączenie państw Bałkanów Zachodnich" – mówił Czaputowicz.

"Powiedzmy sobie szczerze: to są państwa leżące w Europie i naszym obowiązkiem jest przyjęcie tych państw do Unii Europejskiej. Bez przyjęcia państw Bałkanów Zachodniej proces integracji europejskiej nie będzie zakończony" – dodał.

Dopytywany, skąd wynika sprzeciw Francji, Czaputowicz wskazał, że podyktowane jest to opinią publiczną w tym kraju. "Francuzi są przeciwni temu i (prezydent Francji Emmanuel) Macron jakby odpowiada na to zapotrzebowanie społeczne, mimo, że to oczywiście nie jest w interesie Unii Europejskiej" - mówił.

Jak podkreślił, w kwestii podejścia do Bałkanów Zachodnich Polska sytuuje się w głównym nurcie Unii. "My jesteśmy tutaj razem z (szefową unijnej dyplomacji) Federicą Mogherini, która uważa, że należy rozpocząć negocjacje, które jeszcze nie przesądzają o członkostwie, negocjacje z Albanią i Macedonią Północną" – powiedział. Jak dodał, na wniosek Francji zostały one przeniesione na październik. "Mamy nadzieję, że dojdzie do otwarcia tych negocjacji. Mówiąc kolokwialnym językiem, Francja jest tym hamulcowym Unii Europejskiej" – ocenił szef MSZ.

