MF: w latach 2017-2018 liczba kontroli skarbowych dot. VAT spadła z ok. 16,9 tys. do 12,8 tys.

Źródło: PAP

W latach 2017-2018 liczba kontroli skarbowych dotyczących VAT spadła z ok. 16,9 tys. do 12,8 tys., a kontroli celno-skarbowych z 3,2 tys. do ok. 2 tys. - wynika z informacji Ministerstwa Finansów. Spadła też kwota wykrytych uszczupleń podatkowych.