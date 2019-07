Mirbud: W zakończonym buy-backu złożono oferty na ok. 2,8% akcji JHM Development



Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - W odpowiedzi na ogłoszenie Mirbudu o skupie złożono oferty sprzedaży akcji JHM Development (spółki zależnej Mirbudu) opiewające łącznie na 1 939 926 akcji, stanowiących około 2,8% wszystkich akcji spółki zależnej, podał Mirbud, informując o zakończeniu skupu akcji.

Termin przyjmowania ofert sprzedaży akcji spółki zależnej w ramach skupu upłynął 5 lipca 2019 r.

"Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji, na które złożono oferty sprzedaży nastąpi do dnia 15 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)