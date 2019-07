PKP IC: Pociągi Pendolino przewiozły do tej pory 17,5 mln pasażerów



Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Pociągi kategorii Express Intercity Premium "Pendolino" przejechały w okresie swojego użytkowania przez PKP Intercity (od grudnia 2014 r.) 30 mln km i przewiozły 17,5 mln pasażerów, poinformowali przedstawiciele przewoźnika i producenta.

"Świętujemy dziś przejechanie łącznie 30 mln km przez składy Pendolino w Polsce. Cieszę się, że mieliśmy wpływ na to, jak rozwijają się przewozy kolejowe w Polsce dzięki 'efektowi Pendolino'. Przewieźliśmy wspólnie 17,5 mln pasażerów" - powiedział prezes Alstom Polska Artur Fryczkowski, podczas konferencji prasowej.

"30 mln km to dla nas wielki sukces i dowód, że pasażerowie wybierają naszą ofertę. Pociągi są oceniane bardzo dobrze, to był krok milowy dla kolei w Polsce. Samo Pendolino udoskonalamy - montaż WiFi pozwala, by podróż była strefą komfortu i pracy" - dodał członek zarządu PKP IC Adam Laskowski.

Fryczkowski poinformował, że do tej pory 10 pociągów z serii (czyli połowa) zostało wyposażonych w WiFi, a montaż we wszystkich zakończy się do końca br. Powiedział także, że w tym roku Pendolino użytkowane przez PKP IC powinno mieć także homologację na obsługę tras w Niemczech, Austrii i Czechach.

Pytany, czy pociągi wyjadą za granicę Laskowski odpowiedział, że możliwość taka jest przez przewoźnika analizowana, ale nie ma jeszcze decyzji.

20 pociągów kategorii Express InterCity Premium wyprodukowanych przez Alstom po raz pierwszy wyjechało na tory w grudniu 2014 roku. Od tego czasu pokonały już 30 mln km, co daje średnio 1,5 mln km na pojazd.

Pociągi Pendolino łączą Trójmiasto i Warszawę z aglomeracjami południowymi (Krakowem, Katowicami, Wrocławiem, Gliwicami), a także umożliwiają dojazd do miast takich jak Kołobrzeg, Bielsko-Biała, Rzeszów czy Jelenia Góra. Maksymalna prędkość eksploatacyjna pojazdów serii ED250 wynosi 250 km/h.

Od czasu rozpoczęcia eksploatacji do końca kwietnia 2019 roku składami EIP przejechało niemal 17,5 mln pasażerów. Jak podkreśla PKP IC pociągi cieszą się dużą popularnością wśród różnych grup pasażerów. W minionym okresie ponad 1,7 mln podróżnych stanowili studenci, 1,1 mln seniorzy i blisko 950 tysięcy rodziny z dziećmi. Na pokładzie pociągów podróżowało prawie 12,5 tys. osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej mobilności. Najpopularniejsze były połączenia pomiędzy Warszawą a Krakowem, Trójmiastem i Wrocławiem.

Pociągi Pendolino od samego początku są serwisowane w Warsztacie Utrzymania Technicznego (WUT) prowadzonym przez Alstom. Obiekt jest zlokalizowany w Olszynce Grochowskiej w Warszawie i zajmuje teren o powierzchni 26 ha. W jego skład wchodzi hala o powierzchni 1 ha, w której można serwisować jednocześnie pięć pociągów.

Przeglądami i serwisem pociągów zajmuje się codziennie 116 specjalistów Alstom, którzy dotychczas (czyli w ciągu 5,5 roku) wykonali 4 390 przeglądów.

Alstom Konstal jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Alstom, który zatrudnia niemal 2 900 pracowników w 6 siedzibach, jest drugim największym pracodawcą sektora kolejowego w Polsce.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2017 roku miał 42,8 mln pasażerów.

(ISBnews)