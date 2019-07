Źródło: PAP

Rząd Francji od 2020 roku obłoży podatkiem ekologicznym połączenia lotnicze z kraju, dzięki czemu do budżetu wpłynie ok. 180 mln euro - zapowiedziała we wtorek minister transportu Elisabeth Borne. Podatek w wysokości od 1,5 do 18 euro zostanie dodany do każdego biletu.