Na spotkaniu w Azerbejdżanie wybrano również przewodniczącego posiedzenia UNESCO w Fuzhou. Będzie nim chiński wiceminister edukacji Tian Xuejun.

W 43. posiedzeniu komisji, od 30 czerwca do 10 lipca, uczestniczyło ponad 2500 delegatów ze 180 krajów.

W Baku lista UNESCO wzbogaciła się o 29 nowych pozycji (jedno miejsce w Afryce, dwa - w państwach arabskich, 10 w rejonie Azja-Pacyfik, 15 w Europie i Ameryce Północnej i jedno w Ameryce Łacińskiej). Obecnie lista światowego dziedzictwa obejmuje 1 121 miejsc w 167 krajach.

Z listy obiektów w niebezpieczeństwie skreślono bazylikę Narodzenia Pańskiego w Betlejem i fabryki saletry w Humberstone i Santa Laura. Do miejsc zagrożonych wpisano wyspy i obszary chronione Zatoki Kalifornijskiej w Meksyku.

UNESCO dało także Macedonii czas do lutego, aby powstrzymała niekontrolowaną zabudowę nad Jeziorem Ochrydzkim, któremu inaczej grozi wpisanie na niechlubna listę, a Nepal dostał rok na podjęcie właściwych środków w Dolinie Katmandu.

Podczas sesji komisji UNESCO w Baku z dramatycznym apelem, by wpisać Wenecję na listę dziedzictwa zagrożonego, wystąpiła fundacja Europa Nostra, podnosząc alarm wobec cichej zgody ONZ na wpływanie na lagunę wenecką gigantycznych wycieczkowców.

Ciche poparcie i niezauważanie problemu sprzeciwia się rekomendacjom z 2014 roku samej komisji UNESCO, aby z ruchu po lagunie wycieczkowce wyłączyć, by nie dopuścić do dalszej erozji. Laguna już w latach 50. i 60 została poważnie uszkodzona przez budowę głębokich kanałów pozwalających na wpływanie do portu tankowców z ropą. Na rejsach wycieczkowców zależy tureckim udziałowcom portu w Wenecji; są popierani przez burmistrza miasta.

Sekretarz generalna fundacji Sneszka Quaedvlieg-Mihailović wystąpiła z krytyką, zabierając głos z sali. Przewodniczący obradom zareagował na jej wystąpienie słowami: "Dziękuję, a teraz przejdźmy do następnego punktu".(PAP)

