"Polska branża IT musi rosnąć 3 razy szybciej, jeśli Polska ma stać się liderem cyfryzacji w skali europejskiej, a nawet światowej. Alarmujące jest to, że w ostatnich latach krajowy sektor nowych technologii rozwijał się wolniej niż cała gospodarka. A przecież kondycja polskich firm informatycznych będzie warunkowała to, czy państwo będzie miało w nich partnera w procesie cyfryzacji administracji oraz budowania innowacyjności i suwerenności technologicznej kraju. Silna branża IT to także szansa na to, że stworzymy w Polsce zaawansowane produkty z potencjałem eksportowym, które przyczynią się do wzrostu PKB Polski" - powiedział Michałowski podczas prezentacji raportu.



Wiceprezes Asseco Poland Artur Wiza wskazał, że z punktu widzenia polskiej firmy wychodzącej na rynki światowe, kluczowe są rekomendacje wspierania rozwoju polskich produktów technologicznych i współpracy polskich firm z państwem.



"Współpraca firm komercyjnych z sektorem publicznym i promocja eksportu są bardzo ważne z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw. Za tymi inicjatywami pójdą kolejne, wymierne korzyści dla gospodarki" - dodał Wiza.



Wśród 12 zaleceń na lata 2019-2023 autorzy raportu wskazują konieczność powołania Pełnomocnika ds. Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa, który będzie równocześnie szefem Biura IT Rządu. Jego zadaniem byłaby implementacja narzędzi i rozwiązań horyzontalnych (dla wszystkich ministerstw) wspierających działania administracji publicznej określone w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz ustawie o Wspólnej Infrastrukturze Informatycznej Państwa.



Ponadto eksperci zalecają, aby radykalnie zwiększyć ilość realizowanych innowacyjnych projektów poprzez wprowadzenie obowiązku określonej liczby poligonów innowacyjności dla wszystkich ministerstw i strategicznych spółek Skarbu Państwa.



"Z perspektywy przedsiębiorcy, zwłaszcza tego, który prowadzi startup, bardzo ważna jest prosta i szybka ścieżka umożliwiająca testowanie nowych rozwiązań i technologii. Dla firm, które dopiero zaczynają działalność. Przeciągające się rozmowy lub negocjacje są przyczyną dodatkowych kosztów" - podkreślił współautor publikacji Przemysław Chojecki.



Eksperci zwracają też uwagę na konieczność stosowania prawa zamówień publicznych w taki sposób, aby służyło ono innowacji oraz transformacji cyfrowej w administracji rządowej, samorządowej i spółkach, w których to prawo obowiązuje. Zachęcają, żeby promować i nagradzać decydentów, których cechuje odwaga, kreatywność i otwartość we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Zalecają też, by budować suwerenność technologiczną Polski w oparciu o krajowe produkty ICT, a także wspierać działania eksportowe zaawansowanych technologicznie produktów.



"Polska armia ulega znacznej modernizacji i realizuje szeroki program inwestycyjny. Polskie firmy ICT powinny wziąć bardzo aktywny udział w tych programach" - wskazał członek Zarządu Instytutu Sobieskiego i współautor raportu Filip Seredyński.



Według autorów raportu, państwo powinno bezpośrednio zawierać z globalnymi koncernami informatycznymi umowy licencyjne na standardowe oprogramowanie dla wszystkich ministerstw, instytucji i agencji rządowych. Powinno też powołać Ambasadora ds. Współpracy z Globalnymi Koncernami Informatycznymi, którego rolą będzie dbanie o interesy Polski i polskich obywateli w relacji z największymi światowymi firmami informatycznymi (na wzór Danii).



Konieczne jest także wdrażanie w administracji rozwiązań z tzw. obszaru Green IT i wykorzystywanie technologii ICT do stałego monitorowania i poprawy środowiska naturalnego Polski. Ponadto, warto wypracować mechanizmy, które na wzór tzw. klauzul społecznych w przetargach, będą premiować dostawców rozwiązań dla sektora publicznego, którzy płacą podatki, wskazuje raport.



Zalecany w raporcie jest również rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa poprzez dalszy rozwój Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, popularyzację nauk związanych z cyfryzacją gospodarki oraz wykorzystywanie technologii teleinformatycznych w usługach publicznych, a przede wszystkim w służbie zdrowia.



"Rozwiązania teleinformatyczne mają też ogromny potencjał w opiece medycznej osób starszych. Koszty hospitalizacji i opieka przez całą dobę w długim okresie zaczynają być dużym obciążeniem dla publicznego systemu opieki zdrowotnej" - powiedział Piotr Hańczyc, ekspert Instytutu Sobieskiego i współautor raportu.



Ostatnią z rekomendacji jest odczarowanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i wykorzystanie innowacyjności polskich prywatnych firm zwłaszcza w obszarze transportu, energetyki, usług komunalnych oraz walki ze smogiem.



Raport zawiera także przegląd międzynarodowych rankingów, które oceniają polską gospodarkę. Mogą one służyć do oceny postępów Polski w obszarach innowacyjności i wykorzystywania nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Autorzy podają również przykłady tego, jak projekty aktualnie poruszane w debacie publicznej, mogłyby przyczyniać się do rozwoju polskich firm teleinformatycznych.



"Odbudowa Pałacu Saskiego powinna posłużyć do stworzenia w nim Centrum Przyszłości Polski, gdzie pokazywane byłyby rzeczywiste rozwiązania oraz wirtualne inscenizacje przyszłości w służbie medycyny, bezpieczeństwa, efektywności energetycznej czy odkrywania kosmosu. Program odbudowania lokalnej komunikacji autobusowej powinien posłużyć powstaniu centralnego, inteligentnego systemu planowania podróży dla każdego chcącego skorzystać z nowych, lokalnych połączeń" - wskazał Michałowski.



>>> Czytaj też: Wymarzone zajęcie dla pokolenia Z to praca z ludźmi i w sektorze finansowym [BADANIE]