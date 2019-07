Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 54% r: r do 129 mln zł w II kw. br.



Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 1 897 mln zł w II kw. br., co oznacza wzrost o 1% w skali roku, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 129 mln zł i były niższe o 54% r/r, podał Kruk.

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę Kruk w II kw. 2019 r. wyniosły 447 mln zł wobec 401 mln zł w II kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 11% r/r, podano w komunikacie.

W I poł. 2019 r. wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 3 288 mln zł wobec 2 499 mln zł w I poł. 2018 r., co oznacza wzrost o 32% r/r. Nakłady na wierzytelności były niższe w tym okresie o 24% r/r i wyniosły 309 mln zł wobec 407 mln zł.

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę Kruk w I poł. 2019 r. wyniosły 874 mln zł wobec 763 mln zł w I poł. 2018 r., co oznacza wzrost o 15% r/r, podano dalej.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

