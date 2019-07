Jak poinformował w środę Unipetrol, stacje paliwowe z nowo zainstalowanymi punktami szybkiego ładowania CEZ położone są w miejscowościach Breclav, Sirejovice, Domazlice i Hlinsko, w tym przy autostradach. Spółka zwróciła uwagę, że punkty jej sieci umożliwiają ładowanie większości samochodów elektrycznych w 25 minut.

„Chcemy oferować najszersze z możliwych portfolio produktów i usług na stacjach Benzina. Poza konwencjonalnymi paliwami, oferujemy paliwa alternatywne, LPG oraz CNG, i stopniowo wprowadzamy energię elektryczną” - powiedział prezes Unipetrolu Tomasz Wiatrak, cytowany w komunikacie spółki. Podkreślił przy tym, że Unipetrol razem z CEZ planuje instalację ładowarek pojazdów elektrycznych na kilkudziesięciu stacjach Benzina, położonych w miejscach o największym natężeniu ruchu samochodowego - w miastach, wzdłuż autostrad i przy trasach szybkiego ruchu.

„Przewidujemy, że szybki rozwój elektromobilności w Czechach w nadchodzących latach będzie wymagał setek punktów ładowania samochodów elektrycznych, a CEZ ma ambicję, aby pozostać liderem rynku w tym regionie” – oświadczył dyrektor pionu sprzedaży i strategii CEZ Pavel Cyrani. Jak zaznaczył, w tym roku celem jest tam przekroczenie liczby 200 punktów ładowania aut elektrycznych, a udana współpraca ze stacjami Benzina pomaga CEZ przyspieszyć budowę sieci takich szybkich ładowarek, przede wszystkim przy głównych trasach na terenie Czech.

Unipetrol przypomniał, że projekt CEZ jest współfinansowany z unijnego programu CEF - Connecting Europe Facility „Łącząc Europę” dla segmentu transportu, w którym Komisja Europejska wspiera m.in. rozwój punktów ładowania aut elektrycznych wzdłuż Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

W czerwcu 2018 r. Unipetrol informował, iż planuje rozbudowę sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych w Czechach na należących do jego grupy stacjach paliwowych Benzina, a partnerem projektu, który ma objąć do 25 punktów, jest Electro-Mobility z grupy CEZ. Spółka podawała wówczas, że przedsięwzięcie realizowane będzie przez dwa lata. Informowała przy tym, iż w Czechach zarejestrowanych zostało już ok. 2 tys. pojazdów elektrycznych, przy czym w 2017 r. ich liczba wzrosła o 400.

Na terenie Czech w ramach grypy kapitałowej Unipetrolu działa obecnie 413 stacji paliwowych pod marką Benzina - to największa sieć tego segmentu w tym kraju. Według spółki w ostatnich dwóch latach udział Benziny w tamtejszym rynku wzrósł o 10 proc. - do 23,4 proc., a EBITDA LIFO wzrosła o 29 proc. - do 1,8 mld CZK. Unipetrol ma plany budowy stacji paliwowych Benzina także na Słowacji.

Unipetrol, gdzie PKN Orlen ma 100 proc. udziałów, to spółka, do której grupy należą także jedyne w Czechach rafinerie w Litvinowie i Kralupach, których łączna zdolność przerobu ropy naftowej wynosi ok. 8,7 mln ton rocznie, oraz spółka Spolana, jedyny czeski producent PCW i kaprolaktamu.

