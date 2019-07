"Oznacza to, że co trzecia rodzina złożyła już wniosek o świadczenie wychowawcze" - podkreśliła minister rodziny.

Dla porównania - jak wskazała - w ubiegłym roku, w pierwszym tygodniu wnioski złożyło 5,2 proc. rodzin.

Z danych MRPiPS wynika, że 1 lipca ubiegłego roku, czyli w pierwszym dniu składania wniosków online o 500 plus, złożono ich łącznie 19 195, (0,78 proc. rodzin objętych programem). Z kolei po tygodniu złożono łącznie 127 909 wniosków (5,2 proc. rodzin).

W ubiegłym roku 500 plus było przyznawane na drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymywały wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniały kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

"W tym roku mamy do czynienia z ogromnym wzrostem w tym zakresie. W pierwszym dniu składania wniosków online, czyli 1 lipca, złożono łącznie 648 998 wniosków, co stanowiło 14,75 proc. ogółu rodzin uprawnionych do programu 500 plus na nowych zasadach (4,4 mln). To oznacza prawie 19 razy większe zainteresowanie składaniem wniosków o 500 plus online w pierwszym dniu programu na nowy okres rozliczeniowy niż rok temu" – zaznaczyła Borys-Szopa.

Jak przekazała, po tygodniu, czyli między 1 a 7 lipca, rodzice złożyli łącznie 1 706 640 wniosków, co stanowiło ok. 38,8 proc. liczby rodzin, które mogą być objęte programem od 1 lipca 2019 r. (4,4 mln).

"To prawie 7,5 razy większe zainteresowanie składaniem wniosków o 500 plus online w pierwszym tygodniu programu na nowy okres rozliczeniowy niż rok temu" – podkreśliła minister rodziny.

Jak dodała, większym zainteresowaniem cieszy się też ministerialny portal Emp@tia. W pierwszym tygodniu lipca 2018 r. z portalu Emp@tia przy składaniu wniosku o świadczenie 500 plus skorzystało 6 870 rodzin. "W tym roku było to już ok. 117 tys. rodzin, czyli 17 razy więcej niż rok temu. To odpowiednio 0,28 proc. wszystkich uprawnionych rodzin w 2018 r. i 2,66 proc. rodzin uprawnionych w roku 2019" – wskazała szefowa MRPiPS.

1 lipca ruszył rozszerzony program "Rodzina 500 plus", który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Każdy, kto chce online złożyć wniosek o 500 plus, od 1 lipca może to zrobić za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej – papierowej.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Z kolei złożenie wniosku po 30 września oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione (lipiec i sierpień). Rodziny, które złożą wnioski od 1 lipca, mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r.

Resort rodziny przypomina, że rodzice, którzy mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od pierwszego lipca jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Z szacunków MRPiPS wynika, że po rozszerzeniu formuły programu "Rodzina 500 plus" wsparcie trafi łącznie do ok. 6,8 mln dzieci (ze świadczenia wychowawczego korzysta 3,6 mln dzieci – stan na kwiecień 2019 r.). Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

