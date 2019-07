CI Games odwołało prognozy przepływów finans. od IV kw. 2018r. do III kw. 2019r.



Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - CI Games odwołało prognozy przepływów finansowych w grupie kapitałowej w okresie od IV kwartału 2018 r. do III kwartału 2019 r., poinformowała spółka.

"Decyzja zarządu spółki o odwołaniu prognozy za okres II i III kw. 2019 r. spowodowana jest następującymi czynnikami:

a) zmiana jednego z istotnych założeń, na których oparto prognozę, tj. zakończenie przez spółkę współpracy z Defiant Studios LLC,

b) znaczący spadek nakładów inwestycyjnych w III kw. 2019 r. spowodowany zmianą zespołu produkcyjnego gry "Lords of the Fallen 2",

c) rozpoczęcie przez spółkę rozmów z potencjalnymi podwykonawcami gry "Lords of the Fallen 2",

d) skuteczne przeprowadzenie przez spółkę emisji akcji serii H w ramach oferty publicznej, w wyniku której spółka pozyskała dodatkowe finansowanie w wysokości ok. 9,2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Mając na uwadze powyższe okoliczności, po starannym przeanalizowaniu całokształtu sytuacji spółki oraz grupy kapitałowej CI Games, w ocenie zarządu odwołanie prognozy jest uzasadnione. Jednocześnie zarząd spółki podjął decyzję o niepublikowaniu kolejnej prognozy" - czytamy także.

Zarząd wskazuje, że środki posiadane obecnie przez spółkę pozwalają na dalszą realizację strategii spółki i grupy kapitałowej CI Games oraz produkcję gry "Sniper Ghost Warrior Contracts", której premiera odbędzie się w 2019 r., podano również.

"Spółka będzie realizować cele emisyjne sformułowane w związku z emisją akcji serii H po zaksięgowaniu wpływów z tej emisji" - czytamy dalej.

Wcześniej, tj. w listopadzie ub.r. spółka poinformowała, że prognozuje przychody z dystrybucji cyfrowej na poziomie 3,26 mln zł w IV kw. 2018 r., przy poniesionych nakładach finansowych ogółem wynoszących 11,49 mln zł. Przychody z dystrybucji cyfrowej miały wynieść 3,31 mln zł w I kw. 2019 r., a także 2,89 mln zł i 3,17 mln zł w kolejnych dwóch kwartałach. Poniesione nakłady finansowe ogółem miały w tych okresach wynieść odpowiednio: 10,9 mln zł, 11,55 mln zł i 10,36 mln zł.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

