Skup truskawek do przetwórstwa już się zakończył. Teraz przemysł kupuje czarne porzeczki, maliny i wiśnie na sok i do mrożenia - wskazała Nosecka. Zaznaczyła przy tym, że ceny owoców w tym roku są znacznie korzystniejsze dla plantatorów niż w ubiegłym; wynika to z tego, że zbiory są mniejsze nie tylko w kraju, ale także u innych czołowych producentów owoców. Oznacza to jednak wyższe ceny dla odbiorców detalicznych. Dużo droższe są np. maliny w skupie.

W ubiegłym roku w tym okresie przetwórstwo płaciło za nie średnio 1,7 zł/kg, obecnie rolnicy dostają nawet powyżej 5 zł za kg. Powodem są m.in. dużo niższe zbiory u głównego europejskiego producenta tych owoców - w Serbii. Ponadto ze względu na niskie ceny w poprzednim roku, część plantacji została zlikwidowana, natomiast nie zmniejszył się popyt na maliny - tłumaczyła ekspertka.

W ostatnich latach areał uprawy malin w Polsce jest względnie stabilny i wynosi 27–29 tys. hektarów, a zbiory - w zależności od warunków pogodowych - osiągają od 105 tys. ton do 129 tys. ton. Maliny uprawia się przede wszystkim w województwie lubelskim, gdzie znajduje się ok. 70 proc. krajowych plantacji.

Lepsze niż w ubiegłym roku są ceny skupu czarnych porzeczek. Przed rokiem płacono za nie zaledwie 40 groszy za kg, a obecnie średnio rolnicy uzyskują 1,0 - 1,2 zł/kg.

Rozpoczął się skup wiśni, a ich cena jest niemal dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku. W ostatnim tygodniu firmy przetwórcze kupowały wiśnie w cenie 2,25 zł/kg z dostawą do zakładu - poinformowała Nosecka. Dodała, że na razie trudno jest przewidzieć, jakie będą ceny w kolejnych tygodniach, ale wiśni jest mniej niż w ubiegłym roku.

W 2018 r. powierzchnia sadów wiśniowych była w granicach 30 tys. ha, a zbiory oszacowano na ok. 200 tys. ton. Średnia cena skupu za wiśnie do tłoczenia wyniosła 0,90 zł/kg, a do mrożenia - 1,50 zł/kg.

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt nowelizacji ustawy dotyczącej rynków rolnych i przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami spożywczymi dot. skupu owoców i warzyw. Została ona już zaakceptowana przez Radę Ministrów i m.in. przewiduje wzmocnienie kar za brak umowy kontraktacyjnej oraz wprowadza cenę referencyjną na skup tych produktów.

W tym roku resort rolnictwa zaproponował, aby na rok 2019 ceny referencyjne (tj. po jakich powinny być skupowane owoce) dla porzeczek na koncentrat były na poziomie 1,25 do 2,50 zł za kg, a do mrożenia - 1,50 do 3,00 zł za kg; malin do mrożenia - 4-8 zł/kg, a na koncentrat - 3,5-7 zł/kg; wiśni do mrożenia -1,5-3 zł/kg, a na koncentrat - 1-2 zł/kg.

