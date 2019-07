Unipetrol uruchamia kolejne ładowarki aut elektrycznych we współpracy z ČEZ

ČEZ planuje instalować szybkie ładowarki w wybranych lokalizacjach w ciągu najbliższych dwóch lat."W efekcie spodziewanego szybkiego rozwoju elektromobilności w Czechach w nadchodzących latach będziemy potrzebowali setek punktów ładowania i naszą ambicją jest pozostać rynkowym liderem w tym obszarze. W tym roku chcemy przekroczyć liczbę 200 dostępnych publicznie ładowarek w naszej sieci, z czego dwie trzecie mają stanowić szybkie ładowarki. Współpraca z Benziną znacząco przyspiesza budowę naszej sieci szybkich łądowarek zlokalizowanych przy głównych drogach" - dodał dyrektor działu biznesu i strategii ČEZ Pavel Cyrani.Pierwsze dwie ładowarki ČEZ na stacjach Benzina uruchomione zostały w 2018 roku, dziś pracują już one w 12 lokalizacjach.Budowa sieci ładowarek ČEZ jest częściowo finansowana z dwóch grantów unijnych CEF Programme for the Transport Segment. ČEZ wykorzystuje ładowarki produkcji ABB, o mocy do 50 kW.Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen . Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2018 r. spółka przerobiła 7,6 mln ton ropy.Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.(ISBnews)