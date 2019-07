Źródło: PAP

Chińska firma ZTE otworzyła w Brukseli laboratorium cyberbezpieczeństwa mające zapewnić większą przejrzystość i wgląd w działania koncernu - podała w czwartek agencja Reutera. W jej ocenie ma to uśmierzyć obawy co do możliwych zastosowań szpiegowskich produktów spółki.