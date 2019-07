Minister dodał, że w najbliższy poniedziałek, 15 lipca Urząd Morski w Gdyni wskaże, która ze złożonych ofert w przetargu na przekop mierzei jest najlepsza.

"W poniedziałek kończymy pierwszy etap, czyli oceny ofert. To daje już bezpośredni mandat na to, aby podpisać umowę z wykonawcą. (...) Ten etap zamykamy i wskazujemy, która oferta jest najlepsza" - powiedział Gróbarczyk.

"Chciałbym, aby umowa została podpisana jak najszybciej, ale mając doświadczenie z takich przetargów i możliwość wniesienia odwołania przez pozostałych oferentów, zostawiliśmy bezpieczny termin do jesieni, by wtedy zacząć budowę. Jeżeli uda nam się podpisać umowę w lipcu, to zaczynamy budowę natychmiast" - dodał.

Oferty w przetargu na budowę przekopu przez Mierzeję Wiślaną zostały otwarte pod koniec maja. Ceny zaproponowane przez sześciu inwestorów wahają się od ponad 992,2 mln zł do 1,4 mld zł.

Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na realizację pierwszej części inwestycji, czyli budowę portu osłonowego, kanału żeglugowego oraz sztucznej wyspy chciał przeznaczyć ponad 718 mln zł.

Według resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski