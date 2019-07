Legimi przydzieliło obligacjie serii U o łącznej wartości 2,58 mln zł



Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Legimi przydzieliło 2 582 obligacji dwuletnich zabezpieczonych serii U o łącznej wartości emisyjnej 2,582 mln zł, realizując w pełni główny cel emisyjny w postaci refinansowania zadłużenia, poinformowała spółka.

Legimi oferowało dwuletnie obligacje serii U o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9,5% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Zabezpieczenie emitowanych obligacji stanowią umowy z klientami o łącznej wartości 15,6 mln zł. Zapisy można było składać do 9 lipca za pośrednictwem oferującego - Domu Maklerskiego INC. Obligacje będą wprowadzane na Catalyst, podano w komunikacie.

"Cieszymy się z zainteresowania naszą emisją wśród inwestorów. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, docenienie naszego biznesu oraz umożliwienie dalszego rozwoju. Pozyskane środki przeznaczymy na kluczowy cel emisji, czyli refinansowanie zadłużenia. Dzięki temu znacznie zredukujemy aktualne zadłużenie spółki, co oznacza pozostały dług do obsługi w tym roku na poziomie ok. 2,5 mln zł" - powiedział prezes Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie.

"Nasz biznes wygląda bardzo dobrze, systematycznie poprawiamy wyniki finansowe. Nasze przychody rosną w dwucyfrowym tempie ok. 50-60% r/r. od przeszło 4 lat. To po części zasługa dużej aktywności emisyjnej - dość powiedzieć, że tylko w tym roku łącznie z emisji obligacji i akcji pozyskaliśmy ok. 5 mln zł. Nadal jesteśmy w dynamicznej fazie rozwoju, stąd zakończona emisja obligacji, która wesprze dalszy dynamiczny wzrost" - dodał Małaczyński.

Na początku czerwca Legimi uruchomiło Legimi 3.0. Jest to zaprojektowana od nowa platforma internetowa i aplikacja mobilna, w której w centrum zainteresowania jest użytkownik. Po przeszło miesiąca od wprowadzenia nowego Legimi widać pierwsze efekty sprzedażowe i wpływ na jakość ruchu na stronie i liczbę aktywacji abonamentów, podano także.

Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników.

(ISBnews)