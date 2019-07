Mercator Medical miał wstępnie 1,2 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.



Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Mercator Medical miał - według wstępnych danych - 136,5 mln zł przychodów, 6,8 mln zł EBITDA i 1,2 mln zł zysku netto w II kwartale 2019 r., podała spółka.

"Grupa Mercator Medical nie tylko utrzymała wysoką dynamikę przychodów, ale zdecydowanie poprawiła marże wobec poprzedniego kwartału. Skonsolidowana sprzedaż wzrosła szacunkowo w ujęciu rok do roku o 55%, do 136,5 mln zł (+13% wobec I kw. 2019). Szacunkowy wynik EBITDA drugiego kwartału miał wartość 6,8 mln zł, co oznacza spadek o 14% w ujęciu rok do roku, ale jednocześnie jest to wartość aż 3,7 razy wyższa w ujęciu kwartał do kwartału. Na poziomie wyniku netto (1,2 mln zł) wzrost wobec II kw. 2018 roku przekracza 300%, a wobec I kw. 2019 roku widać poprawę o 4,1 mln zł (w poprzednim kwartale strata netto 2,9 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

"Zgodnie z zapowiedziami, realizujemy procesy optymalizacji operacyjnej i kosztowej, dostosowujemy również politykę handlową do zmieniającego się otoczenia. W rezultacie w II kwartale uzyskaliśmy zdecydowanie lepsze wyniki niż w I kwartale, w którym mieliśmy do czynienia z kumulacją negatywnych czynników o charakterze zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski, cytowany w komunikacie.

Wstępne, szacunkowe wyniki za II kwartał br. odzwierciedlają nasz potencjał do szybkiej reakcji na zmiany rynkowych cen rękawic i struktury popytowej, zmiany kosztu lateksu naturalnego i syntetycznego czy reakcji na zmiany na rynku walutowym, wskazał.

"Naszym celem jest dalszy wzrost generowanych marż przy kontynuacji zwiększania skali działalności" - podkreślił Kruszewski.

Mercator Medical zamierza opublikować raport za pierwsze półrocze 2019 roku 16 września br.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)