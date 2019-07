Dekpol sprzedał 227 lokale, przekazał 209 w I poł. 2019 r.



Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 227 lokale w I poł. 2019 r. wobec 319 rok wcześniej, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) za I poł. to 209 wobec 224 lokali w I poł. kwartale 2018 r.

"Zarząd Dekpol przedstawia wstępne informacje dotyczące działalności grupy kapitałowej Dekpol w segmencie deweloperskim w I półroczu 2019 roku : liczba sprzedanych lokali: 227 wobec 319 lokali sprzedanych w I półroczu 2018 roku (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych), przy czym grupa zaznacza, że z uwagi na wyższy udział w I półroczu 2019 roku sprzedaży inwestycji mieszkaniowych o wysokim prestiżu, sprzedaż lokali w I półroczu 2019 roku w ujęciu wartościowym wzrosła o ok. 19% w stosunku do sprzedaży w analogicznym okresie 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. łączna liczba lokali oferowanych przez grupę do sprzedaży wynosiła 346, wskazał też Dekpol.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Dekpolu sięgnęły 837 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)