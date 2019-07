W odpowiedzi na kryzys na Ukrainie, 5 marca 2014 r. Rada Unii Europejskiej postanowiła zamrozić środki finansowe osób uznanych za odpowiedzialne za sprzeniewierzenie środków państwa ukraińskiego. Jedną z tych osób jest były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. Jego środki zostały zamrożone ze względu na prowadzone przeciwko niemu na Ukrainie dochodzenia w sprawie przestępstw powiązanych ze sprzeniewierzeniem ukraińskich środków publicznych i ich nielegalnym przesyłaniem poza Ukrainę.

Obowiązywanie decyzji dotyczącej zamrożenia środków finansowych wobec tych osób było wielokrotnie przedłużane o rok z tego powodu, że wobec nich toczyło się prowadzone przez organy ukraińskie postępowanie karne.

Ukraińcy wnieśli skargę do Sądu Unii Europejskiej w tej sprawie, kwestionując decyzje przedłużające obowiązywanie zamrożenia należących do nich środków finansowych w latach 2016-2018.

W wydanych w czwartek wyrokach Sąd UE uwzględnił skargi wniesione przez Ukraińców. Stwierdził, że decyzje przedłużające zamrożenie środków w latach 2016-2018 były nieważne.

Sąd UE stwierdził, że Rada UE może oprzeć przyjęcie lub utrzymanie środków ograniczających na decyzji państwa trzeciego, jednak powinna ona zweryfikować, czy taka decyzja została wydana z poszanowaniem między innymi prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej. Sąd UE stwierdził, że uzasadnienie wydanych przez Radę aktów przedłużających obowiązywanie środków ograniczających nie zawiera żadnego odniesienia do faktu, że zweryfikowała ona przestrzeganie tych praw. (PAP)