Reuters podkreśla, że to kolejne przedłużenie okresu uziemienia tych maszyn prowadzi do odwołania ok. 2100 lotów we wrześniu i 2900 w październiku. Agencja dodaje, że decyzji takiej oczekiwano, gdy 27 czerwca firma Boeing poinformowała, że prawdopodobnie przynajmniej do września potrwa usuwanie nowej usterki w samolotach 737 Max, wykrytej przez Federalną Administrację Lotnictwa (FAA).

Dotychczas linie United Airlines nie uwzględniały swych 14 Boeingów 737 Max w rozkładach do początku września. Reuters przewiduje, że inne linie lotnicze pójdą śladem United Airlines. Agencja dodaje, że niektórzy analitycy sądzą, iż 737 Max nie powróci do lotów komercyjnych do końca roku.

Boeing na początku czerwca ostrzegł linie lotnicze, że część eksploatowanych przez nie samolotów pasażerskich typu 737, w tym także czasowo wycofane z eksploatacji 737 MAX, może mieć wadliwy element skrzydła, szczególnie ważny podczas startu i lądowania.

Według komunikatu koncernu chodzi o podłużny element krawędzi natarcia skrzydła mający wpływ na ogólną aerodynamikę samolotu i zwiększający jego siłę nośną.

Producent i dostawca konkretnej partii tego elementu poinformował koncern o możliwości jego awarii, jednak Boeing podkreślił, że nie zanotowano dotychczas żadnych problemów podczas lotu związanych z tym elementem.

W marcu br. wszystkie samoloty Boeing 737 Max zostały uziemione w rezultacie dwóch katastrof - w Indonezji w październiku ub.r. i w Etiopii w marcu - w których łącznie zginęło 346 ludzi. Przyczyną tych katastrof był najprawdopodobniej błąd oprogramowania systemu MCAS, który automatycznie zapobiega utracie siły nośnej.