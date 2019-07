Najpopularniejsze serwisy streamingowe

Czym Netflix, HBO GO i Amazon Prime kuszą klientów? Na stronach internetowych porównywanych serwisów można znaleźć następujące informacje:

Netflix

Netflix to usługa przesyłania strumieniowego, dzięki której użytkownicy mogą korzystać z szerokiej oferty nagradzanych filmów, seriali, programów oraz produkcji dokumentalnych za pośrednictwem tysięcy urządzeń połączonych z internetem.

HBO GO

HBO GO to usługa oparta na streamingu dostępna bezpośrednio oraz u wybranych operatorów, która da ci nieograniczony dostęp do programów HBO za pomocą twojego komputera, telefonu komórkowego, tabletu i innych urządzeń. HBO GO to twoje ulubione seriale produkcji HBO, hity kinowe, dokumenty i programy specjalne przedstawiające kulisy produkcji.

Amazon Prime Video

Prime Video to usługa, która umożliwia dostęp do cyfrowych filmów i programów telewizyjnych w ramach miesięcznej subskrypcji.

Oferta i porównanie cen

Netflix

Serwis oferuje użytkownikom trzy rodzaje planów subskrypcyjnych:

• Podstawowy

Opłata miesięczna wynosi 34 zł. W tej cenie użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z pełnej oferty filmów, seriali i programów, które może oglądać na laptopie, telewizorze, telefonie oraz tablecie. W wariancie podstawowym niedostępna jest jakość HD i Ultra HD, a do konta może być podłączone tylko jedno urządzenie.

• Standard

Opłata miesięczna wynosi 43 zł. Od wariantu podstawowego różni się dostępnością jakości HD i większą o jeden liczbą ekranów do jednoczesnego oglądania.

• Premium

To najdroższy z planów subskrypcyjnych Netflixa. Opłata za miesiąc jego użytkowania to 52 zł. Zapewnia dostęp do jakości HD i Ultra HD oraz możliwość jednoczesnego oglądania materiałów na czterech urządzeniach.

HBO GO

Miesięczny abonament HBO GO kosztuje 19,90 zł. Jego opłacenie pozwala na korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez serwis. HBO GO umożliwia oglądanie równocześnie na dwóch ekranach, a z do jednego konta można podłączyć maksymalnie 5 urządzeń. Treści są dostępne w różnej rozdzielczości - od 720p, do jakości Full HD, zależnie od warunków umowy z daną wytwórnią.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video kosztuje 5,99 euro miesięcznie. Przez pierwsze sześć miesięcy nowy użytkownik korzysta z oferty promocyjnej i płaci tylko 2,99 euro. Serwis nie oferuje opcji dzielenia konta na subkonta dla członków gospodarstwa domowego. Możliwe jest korzystanie z usługi z trzech różnych urządzeń, przy czym limit wzrasta do dwóch urządzeń, jeżeli uruchamiana jest ta sama pozycja z biblioteki. Amazon Prime zapewnia dostęp do treści w pełnym UHD, tj. jakości 4K z HDR i z dźwiękiem przestrzennym (czyli rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli).

Darmowy okres próbny

Netflix

Do niedawna Polacy rejestrujący się na Netflixie mogli skorzystać z miesięcznego okresu próbnego za darmo. Obecnie serwis nie oferuje takiej usługi w Polsce.

HBO GO

Pierwszy miesiąc jest bezpłatnym okresem próbnym.

Amazon Prime Video

Użytkownik może przetestować serwis w trakcie bezpłatnego okresu próbnego, który trwa 7 dni.

Na jakim sprzęcie oglądać?

Netflix

Oprogramowanie Netflix zapewnia dostęp do katalogu serwisu z dowolnego urządzenia połączonego z internetem i mającego zainstalowaną aplikację Netflix, takiego jak: telewizor Smart TV, konsola do gier, odtwarzacz multimedialny, dekoder, smartfon czy tablet. Materiały z serwisu można także przesyłać strumieniowo bezpośrednio z komputera lub laptopa.

HBO GO

Obecnie można korzystać z usługi na następujących platformach: PC i MAC, iPhone, iPad, smartfony i tablety z systemem Android, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android Smart TV oraz Sony PlayStation 3 i 4. HBO GO jest też kompatybilne z Apple TV 4, Airplay i Chromecast.

Amazon Prime

Amazon Prime Video dostępny jest w wersji webowej, na Fire OS we wszystkich jego odmianach, na iOS, na Androida, na PlayStation 3 i 4, na Windows 10 dla Xbox One, na konsole Wii U, na Android TV, Orsay, Tizena, webOS-a i tvOS. Jest też wbudowany w liczne autorskie platformy dla dekoderów, telewizorów i odtwarzaczy Blu-ray, współpracuje też z Airplay i Chromecastem.

Pobieranie i oglądanie w trybie offline

Netflix

Za pomocą aplikacji Netflix można pobrać niektóre filmy, seriale oraz programy i obejrzeć je bez dostępu do internetu.

HBO GO

Obecnie funkcja pobierania treści i odtwarzania ich w trybie offline nie jest dostępna na HBO GO.

Amazon Prime Video

Wybrane tytuły w usłudze Prime Video można pobrać na urządzenie mobilne w celu ich późniejszego obejrzenia bez aktywnego połączenia internetowego.

