Przestrzeń kosmiczna stała się prawdziwą stawką w grze o bezpieczeństwo narodowe - powiedział prezydent w ogrodach pałacu Hotel de Brienne, który jest siedzibą resortu obrony.

"Nowa strategia kosmiczna i wojskowa, którą mi przedstawiła pani minister (obrony Florence Parly) i którą zaaprobowałem, pozwoli nam zapewnić sobie obronę w przestrzeni kosmicznej i dzięki przestrzeni kosmicznej" - oznajmił Macron.

Prezydent wyjaśnił, że nowa strategia zapewni ochronę francuskich satelitów, lepsze zrozumienie "sytuacji w przestrzeni kosmicznej", toteż rząd poczyni konieczne inwestycje.

AFP pisze, że w przestrzeni kosmicznej rozgrywają się takie elementy działań wojennych jak wywiad i szpiegostwo, zakłócanie sygnałów komunikacyjnych, ataki cybernetyczne i Francja musi zainwestować w taki potencjał, aby odgrywać rolę w tym "bardzo strategicznym teatrze".

We wrześniu 2018 roku wiceprezydent Mike Pence zapowiedział, że USA powołają do 2020 roku siły kosmiczne jako szóstą formację sił zbrojnych, by zapewnić Ameryce "dominację w kosmosie".

Amerykańskie agencje wywiadowcze poinformowały w 2018 roku, że Rosja i Chiny zabiegają o "niedestrukcyjną i destrukcyjną" broń antysatelitarną, która mogłaby zniszczyć satelity USA, pozbawiając armię komunikacji elektronicznej i zdolności do nawigacji. W ciągu najbliższych dwóch-trzech lat Rosjanie i Chińczycy będą w stanie zestrzelić amerykańskie satelity, paraliżując też militarne systemy dowodzenia i systemy wymiany informacji w tym powszechnie stosowany system nawigacji satelitarnej GPS.