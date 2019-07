Nepal: Już 45 ofiar śmiertelnych powodzi i osunięć ziemi

Źródło: PAP

Co najmniej 45 osób poniosło śmierć w Nepalu w ciągu ostatnich kilku dni w wyniku powodzi i osunięć ziemi, do których doszło w następstwie ulewnych deszczy - podała w niedzielę nepalska policja. Co najmniej 31 osób zaginęło i są nikłe szanse na ich odnalezienie.