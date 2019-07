Zmiana powierzchni mieszkania, ograniczenie kar za opóźnienia, pełnomocnictwa do podziału części wspólnych nieruchomości - takie postanowienia we wzorcu umów proponowanych nabywcom mieszkań na osiedlu Strzeszyn Park w Poznaniu UOKiK uznał za niedozwolone.



Postępowanie przeciw poznańskiej spółce 3Dom UOKiK wszczął w październiku 2018 r. Deweloper realizował inwestycję Strzeszyn Park przy ul. Fieldorfa w Poznaniu. Wątpliwości wzbudziły postanowienia wzorca umowy, które proponował klientom.



"Cztery klauzule uznaliśmy za niedozwolone. Deweloper wykorzystywał swoją pozycję i narzucał konsumentom niekorzystne dla nich warunki. Na przykład chciał ograniczyć kary za opóźnienie w przeniesieniu prawa własności i wydaniu lokalu do maksymalnie 5% ceny mieszkania. Oznacza to, że poniósłby takie same konsekwencje niezależnie od tego, czy by się spóźnił o 100 dni, czy o 2 lata" - powiedział prezes UOKIK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie.



Za stosowanie niedozwolonych postanowień UOKiK nałożył na spółkę 3Dom karę - w sumie 157 506 zł. Deweloper musi też wysłać listy polecone do wszystkich klientów. Ma w nich poinformować, że zakwestionowane klauzule są bezskuteczne.



"Niedozwolone postanowienie należy traktować tak, jakby w ogóle nie było go w umowie. Nie trzeba tego udowadniać w sądzie" - wyjaśnił Niechciał.



Decyzja jest nieprawomocna. W ciągu miesiąca od jej doręczenia 3Dom może się odwołać do sądu.



