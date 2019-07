"Myślę, że w najbliższym czasie kurs EUR/PLN pozostanie w pobliżu nowego, lipcowego maksimum osiągniętego w zeszłym tygodniu na poziomie około 4,275. Na korzyść złotego w dalszym ciągu może działać łagodzenie retoryki przez światowe banki centralne. Ta perspektywa łagodniejszej polityki pieniężnej powinna przełożyć się na dobrą koniunkturę na giełdach. W efekcie popyt na ryzykowne aktywa mógłby wywierać presję na umocnienie złotego" - powiedział PAP Biznes ekonomista banku Santander, Marcin Sulewski.

"Potencjał do aprecjacji złotego wobec euro mogą ograniczać planowane na najbliższe dni dane z kraju. Odnośnie nadchodzących publikacji danych makroekonomicznych nasze prognozy są poniżej konsensusu, zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję przemysłową, gdzie spodziewamy się 0,2 proc. wzrostu mdm" - dodał.

RYNEK DŁUGU

"Moim zdaniem zeszłotygodniowa wzrostowa korekta rentowności na rynkach bazowych będzie w tym tygodniu kontynuowana. Kluczowe jest to, że rynek zbyt agresywnie wyceniał to, co FED może zrobić w najbliższych miesiącach. Kiedy w zeszłym tygodniu szef FED, Jerome Powell, nie wykluczył lipcowej obniżki rynek postanowił zrealizować zyski. W mojej ocenie to, co rynek wycenia na kolejne miesiące nadal jest zbyt agresywne i rentowności za granicą mogłyby jeszcze wzrosnąć" - powiedział Sulewski.

"To byłaby również presja na polski dług, zwłaszcza na obligacje 10-letnie. Spread między krajowymi 10 i 2-letnimi SPW odbił się w zeszłym tygodniu od najniższego poziomu od 2005 r. i mógłby zacząć rosnąć, co by oznaczało wystromienie się krajowej krzywej rentowności" - dodał.

Na rynkach bazowych rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji wynoszą 2,097 proc., a niemieckich -0,253 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 15.48 9.25 15.34 EUR/PLN 4,2619 4,2685 4,2687 USD/PLN 3,7828 3,7835 3,7956 CHF/PLN 3,8448 3,8482 3,85 EUR/USD 1,1267 1,1282 1,1247 OK0521 1,54 1,56 1,5600 PS0424 1,87 1,92 1,9300 DS1029 2,25 2,3 2,3000

(PAP Biznes)