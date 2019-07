Po polskich drogach poruszają się 6092 samochody elektryczne, które mogą korzystać z 752 stacji ładowania.



"Pod koniec czerwca 2019 r. w Polsce zarejestrowane były 6 092 elektryczne samochody osobowe, z których dwie trzecie stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) - 3 855, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 2 237. Podział rynku między BEV a PHEV w Polsce niezmiennie wynosi 63% do 37%. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych na koniec maja br. zwiększył się do 337 szt., a elektrycznych skuterów i motocykli - do 4 604 szt. W porównaniu do danych z maja br., liczba autobusów elektrycznych utrzymała się na tym samym poziomie i wynosi 198 szt." - czytamy w komunikacie.



"Wzrost liczby zarejestrowanych hybryd plug-in obserwowany w pierwszym półroczu (+29%) może oznaczać, że coraz więcej klientów wybiera pojazdy, które przy jeździe miejskiej mają walory samochodu elektrycznego, a w dłuższej trasie nie mają ograniczeń wynikających z zasięgu" - powiedział prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.



"W pierwszym półroczu 2019 r. zarejestrowano o ponad 850 więcej samochodów z napędem elektrycznym niż przez pierwsze sześć miesięcy ubiegłego roku. Podobny przyrost odnotowaliśmy w segmencie zeroemisyjnych skuterów i motocykli - o 743 szt. czyli 97% r/r. To pozytywne zjawisko - rozwój elektromobilności w Polsce napędzają nie tylko pojazdy cztero-, ale również dwukołowe, które dodatkowo przyczyniają się do redukcji korków w centrach miast" - dodał dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur.



Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Na koniec czerwca br. w Polsce funkcjonowały 752 stacje ładowania pojazdów elektrycznych (1 395 punktów). 33% stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW., czytamy dalej.



Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

