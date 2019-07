Źródło: PAP

Jeśli chodzi o chętnych na jedno miejsce w renomowanych warszawskich liceach w roku 2018 i 2019, to te liczby nie odbiegają od siebie i są do siebie bardzo zbliżone - ocenił we wtorek podczas konferencji prasowej mazowiecki wicekurator oświaty Krzysztof Wiśniewski.