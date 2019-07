"16 lipca tego roku w obrocie giełdowym znalazły się nowe certyfikaty strukturyzowane - dwie serie typu Faktor oraz jedna seria typu Tracker - wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank. Instrumentem bazowym dla nowej emisji certyfikatów są akcje Jeronimo Martins - właściciela największej sieci dyskontów w Polsce" - czytamy w komunikacie.

"GPW konsekwentnie rozszerza swoją ofertę produktową o kolejne instrumenty finansowe adresowane do inwestorów o zróżnicowanej skłonności do ryzyka. Dostęp do szerokiego wachlarza produktów pozwala inwestorom na dywersyfikację portfela, szczególnie w czasach słabszej koniunktury na rynkach finansowych. Cieszymy się, że Raiffeisen Centrobank wyemitował kolejne serie certyfikatów strukturyzowanych na naszym rynku. Atrakcyjny instrument bazowy, jakim są akcje Jeronimo Martins - właściciela największej sieci detalicznej w Polsce, daje ekspozycję na akcje spółki, która notowana jest na rynkach zagranicznych" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.

Jeronimo Martins Polska jest właścicielem Biedronki, największej sieci detalicznej w Polsce, mającej ponad 2820 sklepów w ponad tysiącu miejscowościach. Sieć Biedronka, obecna na polskim rynku od ponad 20 lat, współpracuje z ponad pięciuset polskimi partnerami handlowymi, przypomniano w materiale.

Na GPW notowanych jest łącznie ponad 1 200 produktów strukturyzowanych. Inwestorzy mają duży wybór zróżnicowanych instrumentów bazowych: akcji, koszyków akcji, indeksów czy produktów rolnych. Ponadto produkty strukturyzowane umożliwiają wybór instrumentu bazowego zgodnego z preferowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego, a także możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach cen instrumentów bazowych.

Certyfikaty Faktor, czyli certyfikaty ze stałą, określoną z góry dźwignią, to nowatorskie na polskim rynku instrumenty finansowe przeznaczone dla aktywnych inwestorów. Dzięki tym produktom inwestorzy giełdowi uzyskają możliwość zarabiania na zmianach cen najbardziej popularnych aktywów lub wskaźników np. na surowce czy indeksy. Oprócz nowych instrumentów bazowych, dodatkowym atutem debiutujących produktów jest wybór przez inwestora stałej dźwigni finansowej (lewaru) oraz przejrzyste i proste metody rozliczania transakcji. Certyfikaty faktor dają możliwość zarabiania na wzrostach cen instrumentów bazowych (long faktor) i na ich spadkach (short faktor).

Certyfikaty indeksowe (Trackery) najczęściej nie mają terminu wykupu (tzw. open-end). Trackery naśladują 1:1 (lub z dźwignią) zmiany instrumentu bazowego (np. produktów rolnych, indeksów giełdowych, kursów akcji). Umożliwiają zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach (short trackery). Certyfikaty te wykorzystywane są przez inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na inne rynki lub klasy aktywów (np. złoto, srebro, ropa naftowa, surowce rolne, indeksy regionalne).

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

