Kernel zwiększył sprzedaż zboża o 57% r: r do 2,47 mln ton w IV kw. 2018: 2019



Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Kernel Holding zwiększył sprzedaż zboża o 57% r/r do 2,47 mln ton w IV kw. roku obrotowego 2018/2019 (tj. w kwietniu-czerwcu 2019 r.), podała spółka. W okresie I-IV kw. sprzedaż wzrosła o 2,2-krotnie r/r do 10,44 mln ton.

"Zakłady spółki przetworzyły 896 tys. ton nasion roślin oleistych w IV kw. roku obrotowego 2018/2019, o 7% więcej r/r, w tym 884 tys. ton nasion słonecznika i 12 tys. ton nasion soi. W całym roku obrotowym 2018/2019 Kernel przetworzył 3,2 mln ton nasion, o 1% więcej r/r i nieco więcej niż prognozowane 3,2 mln ton" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż oleju słonecznikowego (luzem i butelkowanego) w IV kw. wzrosła o 7% r/r do 445,29 tys. ton, podano w komunikacie. W okresie I-IV kw. sprzedaż oleju wzrosła o 15% r/r do 1 619,22 tys. ton.

"Wolumen eksportu zboża z Ukrainy wzrósł o 39% r/r w okresie kwiecień-czerwiec do 1,4 mln ton, z czego 0,95 mln ton pochodziło od zewnętrznych dostawców" - podano także.

W całym roku eksport osiągnął rekordową wartość 6,1 mln ton, o 58% więcej r/r i znacząco powyżej prognozowanych 5,4 mln ton.

Kernel podał też, że w IV kw. przeładunek w terminalach eksportowych wzrósł o 19% r/r do 1,3 mln ton, a w okresie I-IV kw. wzrósł o 1% r/r do 6 mln ton.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)