Jak wskazuje firma GreenWay Polska, obecna sytuacja na rynku ładowania samochodów elektrycznych przypomina początki rozwoju telefonii komórkowej. "Wtedy to każdy z operatorów budował własną infrastrukturę telekomunikacyjną, powstawała ona w różnych miejscach, ale nie pozwalała na zapewnienie pełnego pokrycia całego kraju zasięgiem jednej sieci. Dopiero zmiana podejścia przez operatorów i nawiązanie współpracy przy budowie stacji bazowych podniosła znacznie jakość usług w całym sektorze" - czytamy w środowym komunikacie firmy.

Prezes Green Way Polska Rafał Czyżewski uważa, że dyskusję na temat wypracowania wspólnych porozumień i oferowania rozwiązań roamingowych w naszym kraju powinniśmy podjąć już dziś. "Prosty i wygodny sposób korzystania z usług wielu operatorów i dostawców usług ładowania przyczyni się do upowszechniania elektromobilności, a to leży w interesie całego sektora" - podkreślił.

Jak zauważył, aby ułatwić e-kierowcom korzystanie z wielu sieci różnych operatorów, niezbędne jest wprowadzenie roamingu, czyli możliwości korzystania z usługi ładowania na infrastrukturze innego operatora przy wykorzystaniu narzędzi autoryzacyjnych operatora macierzystego.

"Przykładowo, klient Orlenu powinien mieć możliwość skorzystania np. z usług sieci GreenWay, autoryzując się i uruchamiając ładowanie kartą lub aplikacją Orlen. Oczywiście wymaga to porozumienia wszystkich głównych operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i podmiotów świadczących usługi ładowania tak, aby wzajemnie oferowały one dostęp do swojej infrastruktury i usług" - wyjaśnił.

Dodał, że niezbędne w tym zakresie jest rozwiązanie przede wszystkim kwestii technicznych w zakresie integracji systemów informatycznych, które zarządzają stacjami i usługą ładowania, aby roaming był możliwy. Można to robić, porozumiewając się między sobą i integrując systemy poszczególnych operatorów. "Jest to jednak proces skomplikowany, dlatego korzystniejsze jest wykorzystywanie platform roamingowych" - powiedział.

Według uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Licznika elektromobilności, na koniec czerwca 2019 r. w Polsce funkcjonowały 752 stacje ładowania pojazdów elektrycznych, dysponujące w sumie 1395 punktami ładowania. Jedną trzecią stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym, dwie trzecie - wolne ładowarki prądu przemiennego o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Z licznika wynika, że pośród 6092 zarejestrowanych elektrycznych samochodów osobowych w Polsce w tym czasie, dwie trzecie stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV).

GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności. Spółka rozwija sieć ładowarek do samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy. Obecnie posiada ponad 190 stacji ładowania, z czego w Polsce 145 (100 własnych stacji szybkiego ładowania, 15 własnych stacji normalnej mocy oraz blisko 30 należących do partnerów GreenWay). Są to w znacznej większości stacje szybkiego ładowania o dużej mocy.

