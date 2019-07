W środę w Sejmie posłowie dyskutowali o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakłada on wprowadzenie comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji polityki społecznej i rodziny. Jej posiedzenie zaplanowano na godz. 16.

Rusecka dziękował klubom opozycyjnym, że wsłuchały się w apel premiera Mateusza Morawieckiego i "pozytywnie zaopiniowały do dalszego procedowania ten bardzo ważny projekt dla osób najsłabszych, tych którzy najbardziej potrzebują wsparcia".

„Myślę, że procedowanie tego projektu będzie zakończone na tym posiedzeniu, ponieważ chcemy, żeby w III kwartale, od 1 października środki, które będą przeznaczone dla tych najsłabszych osób już do nich trafiły” – mówiła Rusecka.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska dodała, że "tak jak mówił premier Mateusz Morawiecki w maju, tą ustawą wprowadzamy wsparcie dla tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji i najbardziej tego wsparcia potrzebują”.

Podczas środowej debaty nad projektem w Sejmie premier Morawiecki apelował o solidarną postawę ws. tej propozycji. Gorąco proszę, abyśmy zjednoczyli się ws. projektu "500 plus" dla niepełnosprawnych, apeluję o solidarną postawę; wszyscy wiemy, że te osoby potrzebują jeszcze większego wsparcia i do tego dążymy - oświadczył Morawiecki. (PAP)

