Glapiński: Zmienność kursu złotego utrzymuje się na poziomie najniższym od dekad



Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Obecnie zmienność kursu złotego utrzymuje się na poziomie najniższym od dekad, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński.

"W sytuacji przewidywalnej polityki pieniężnej kurs złotego, mimo okresowych silnych wahań niektórych walut - szczególnie z tzw. rynków wschodzących - jest od dłuższego czasu stabilny. Obecnie zmienność kursu złotego utrzymuje się na poziomie najniższym od dekad. Jest to oznaką wysokiego zaufania do złotego nie tylko ze strony Polaków, ale także inwestorów zagranicznych. Wysoka wiarygodność złotego jest jednym z dowodów skuteczności polityki monetarnej NBP" - powiedział Glapiński podczas wystąpienia w Sejmie.

W opublikowanym wcześniej w lipcu przez NBP "Raporcie o inflacji" także podkreślano, że kurs złotego do głównych walut pozostał stabilny, a w ostatnim czasie 3-miesięczna implikowana zmienność złotego względem euro osiągnęła historyczne minimum. Według banku centralnego, świadczy to o relatywnej odporności polskiej waluty na zmiany czynników globalnych, którą wspierają dobre fundamenty makroekonomiczne krajowej gospodarki.

W rezultacie średnie kursy złotego do euro i dolara amerykańskiego w połowie czerwca były zbliżone do notowanych w styczniu br., podsumowano w raporcie.

(ISBnews)