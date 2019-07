ZA Puławy przekazały akcjonariuszom uzasadnienie budowy bloku na węgiel



Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydował o przekazaniu akcjonariuszom dodatkowej informacji uzupełniającej, uzasadniającej budowę bloku energetycznego w oparciu o węgiel, podała spółka.

"Realizacja projektu inwestycyjnego pn. 'Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe' w Puławach jest strategicznym przedsięwzięciem dla Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy, gdyż gwarantuje: 1) zabezpieczenie ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz intensyfikację produkcji energii elektrycznej własnej do wysokości potrzeb zakładu; 2) spełnienie wymagań środowiskowych w zakresie norm emisyjnych wymaganych w związku z wejściem w życie z dniem 16 sierpnia 2021 r. konkluzji BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania [...]; 3) pokrycie potrzeb cieplnych w miejsce przeznaczonych do likwidacji dwóch kotłów OP-2015, które będą przeznaczone do wyłączenia jako niespełniające nowych norm emisyjnych; 4) zmniejszenie emisji środowiskowych z uwagi na zastąpienie najstarszych dwóch kotłów blokiem o zdecydowanie mniejszych emisjach oraz znacznie większej sprawności; 5) budowę bloku energetycznego dostosowanego do potrzeb zakładów w Puławach opartego o węgiel kamienny jako paliwa lokalnego i zapewniającego ciągłość oraz stabilność dostaw w długim horyzoncie czasowym" - czytamy w uzasadnieniu.

Całkowita wartość projektu to 1,2 mld zł, z czego zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wartość kontraktu EPC "pod klucz" wyniesie 1,16 mld zł. Dodatkowo spółka szacuje nakłady na modernizację pozostałych kotłów na istniejącej części elektrociepłowni na 450 mln zł. Pozwoli to na pełne zabezpieczenie potrzeb cieplnych zakładów oraz zdecydowane zwiększenie ilości wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby istniejących instalacji, podano także.

"Podstawowe wskaźniki ekonomiczne dla projektu wynoszą : ROI od 8,7 do 11,6% oraz ROE od 9,0 do 12,8% zależnie od wariantu pracy bloku (wysoka lub niska produkcja ciepła z bloku)" - czytamy dalej.

Harmonogram projektu obejmuje 36 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest we wrześniu 2019 r., po uzyskaniu zgód korporacyjnych, wydaniem pozwolenia rozpoczęcia prac (NTP).

"Kluczowe dla projektu będą następujące kamienie milowe: dostawa głównej konstrukcji stalowej - 11 miesiąc od NTP; zakończenie głównych robót fundamentowych budynku maszynowni i kotłowni - 14 miesiąc od NTP; dostawa generatora oraz turbina - 14-15 miesiąc od NTP; synchronizacja bloku z siecią - 31 miesiąc od NTP" - podsumowano.

Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły 3,58 mld zł w 2018 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)