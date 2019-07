KGHM poszerzył współpracę ze szkołami w programie dot. szkolenia zawodowego



Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź podpisał list intencyjny ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach i szkołami z Chocianowa i Polkowic dotyczący poszerzenia współpracy w ramach programu "Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM - kluczowy partner w kształceniu zawodowym", podała spółka.

Do programu dołączą dwie kolejne szkoły: Zespół Szkół w Chocianowie oraz Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Tym samym do promowanych przez spółkę zawodów dołączyły kolejne: technik mechatronik i mechatronik w szkole branżowej I stopnia oraz elektromechanik w szkole branżowej I stopnia, poinformowano.

"Podpisanie listu intencyjnego to kolejny etap rozwoju programu 'Kompetentni w branży górniczo-hutniczej'. Pokazujemy młodzieży, że są nam potrzebni, że KGHM widzi ich potencjał" - powiedział wiceprezes ds. produkcji KGHM Radosław Stach, cytowany w komunikacie.

Programem "Kompetentni w branży górniczo-hutniczej" zostały objęte klasy, które kształcą m.in. przyszłe kadry miedziowej spółki w Lubinie, Legnicy, Bolesławcu i Głogowie. W ramach programu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w lekcjach zawodoznawczych, prelekcjach czy wizytach studyjnych w oddziałach KGHM. Dodatkowo, jedna ze szkół bierze udział w pilotażowym projekcie "Leader 100", którego celem jest wypracowanie wśród uczniów, tak bardzo dziś poszukiwanych na rynku, kompetencji miękkich oraz wspomaganie w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji, czytamy dalej.

"Pracownicy KGHM to nie tylko górnicy oraz hutnicy. Za naszym globalnym sukcesem stoi bowiem cały sztab wykwalifikowanych ludzi, którzy pracują jako elektrycy, mechanicy, automatycy czy telemonterzy. Nawiązując bezpośrednią współpracę ze szkołami, chcemy pokazać się uczniom jako ich przyszły - dodajmy najlepszy w regionie - pracodawca" - dodała dyrektor naczelna ds. zarządzania zasobami ludzkimi spółki Magdalena Wróbel.

Spółka przyznaje uczestnikom programu stypendia naukowe za najlepsze wyniki w nauce oraz docenia stypendystów zaangażowanych społecznie, wolontariuszy czy laureatów olimpiad naukowych i uczniów, którzy otrzymują najlepsze oceny w przedmiotach zawodowych.

Patronatem KGHM objętych jest 8 szkół z terenu Zagłębia Miedziowego, obok Polkowic i Chocianowa również: szkoły z Legnicy, Lubina, Głogowa, Bolesławca.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)