"Uważam, że należy dobrze słuchać argumentów. Na przykład ze strony Polaków mamy argument, że przyjęli oni u siebie 1,5 mln Ukraińców - z kraju, w którym od lat toczy się wojna hybrydowa i w którym wciąż giną ludzie" - oświadczyła Ursula von der Leyen w wywiadzie opublikowanym w czwartek na stronie internetowej dziennika "Sueddeutsche Zeitung".

"Kraje członkowskie, które chcą pójść w tej kwestii dalej, zajmują się właśnie szukaniem rozwiązań. Pozostajemy jednak przy tym, że każdy kraj członkowski na rozmaitych płaszczyznach potrzebuje solidarności innych. Potrzebujemy sprawiedliwego podziału obciążeń - być może na różnych polach przez różne kraje" - przekonywała była minister obrony Niemiec wywodząca się z chadeckiej partii CDU.

Jej zdaniem, nie da się rozwiązać problemu migracji bez "dojrzałej, zrównoważonej koncepcji", która skupi się na Afryce. Ursula von der Leyen uważa, że należy zwiększyć inwestycje na tym kontynencie. Ma temu towarzyszyć walka z zorganizowaną przestępczością - przemytnikami ludzi. "Potrzebujemy zabezpieczonych granic zewnętrznych i jednorodnej wykładni (zasad) systemu dublińskiego, żeby Schengen mogło działać i żeby granice wewnętrzne mogły pozostać otwarte" - zaznaczyła.

"Na całym świecie istnieje obowiązek ratowania ludzi, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie na morzu. Naszym obowiązkiem jest też jednak konsekwentne przeciwdziałanie przyczynom, które doprowadziły do tej sytuacji. Ludzie opuszczają swoją ojczyznę z powodu ucisku, terroru czy biedy. Musimy się tam zaangażować" - zaapelowała.

Polityk jest też przeciwna obcinaniu środków unijnych za brak zaangażowania w przyjmowanie migrantów.

"Nie jestem zwolenniczką wyizolowanych gróźb (jako odpowiedzi) na cząstkowe problemy. Chodzi przecież o wspólną odpowiedzialność w kwestii, która będzie nas dotyczyć przez dziesiątki lat. Jeśli potniemy zagadnienie migracji na małe kawałeczki i będziemy sobie nawzajem czynić wyrzuty, doprowadzi to do blokady. Tymczasem ludzie słusznie oczekują od nas rozwiązań" - podkreśliła wybrana we wtorek na nową szefową Komisji Europejskiej von der Leyen, wzywając jednocześnie do większej merytoryczności w debatach dotyczących praworządności w niektórych krajach UE.

"Potrzebujemy bardziej rzeczowej debaty. Przede wszystkim należy najpierw szukać dialogu. Potem jest krok do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). To ukazuje piękno Europy, że ta neutralna instytucja jest szanowana przez wszystkie kraje członkowskie. Kiedy szuka się rozmowy, to nie rozpoczyna się od groźby" - przekonuje przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

"W Europie istnieją podziały. Między Północą a Południem - z powodów gospodarczych, ale też między Wschodem a Zachodem, gdzie mamy do czynienia z elementem emocjonalnym. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej wielu ma poczucie, że nie są do końca akceptowani. Jeśli będziemy prowadzić debatę tak ostro, jak to robimy, to w konsekwencji całe kraje i narody będą odczuwać, że są krytykowane jako całość. Tymczasem mamy na myśli jednostkowe niedociągnięcia" - uważa von der Leyen.

"Ważne jest, by debata stała się bardziej rzeczowa. Dlatego w kwestii praworządności chcemy monitoringu wobec wszystkich krajów, tak by nie powstało wrażenie, że jedna część Europy z definicji traktuje drugą krytycznie. Musimy wszyscy się nauczyć, że pełna praworządność jest naszym celem, ale nikt nie jest doskonały. Na tej podstawie łatwiej znajdziemy rozwiązania" - zaproponowała była szefowa ministerstwa obrony RFN.

Pytana o brexit, Ursula von der Leyen opowiedziała się przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Jej zdaniem porozumienie wynegocjowane przez premier Theresę May nie jest martwe. Nie wykluczyła też kolejnego przesunięcia terminu opuszczenia UE przez Brytyjczyków - o ile znalazłby się na to dobry powód.

"Byłoby niewłaściwe, gdybyśmy traktowali brexit jako koniec czegoś. To jak ukształtujemy brexit, zadecyduje o tym, jak będą wyglądać nasze relacje w przyszłości. W interesie obu stron jest, by był to uregulowany i dobry początek przyszłych relacji" - oznajmiła przyszła przewodnicząca KE.

Pytana, czy zaakceptuje kandydata na komisarza europejskiego z Włoch, jeśli będzie nim przedstawiciel prawicowej Ligi wicepremiera Matteo Salviniego odrzekła: "Zasadniczo każde państwo członkowskie ma prawo proponować komisarza. I jednocześnie, przewodniczący (KE) ma prawo, jeśli ma powody, prosić o inną osobę. Na dobry początek nie chcę jednak stawiać warunków wstępnych. Zasadniczo uznaję tylko, że powinniśmy mieć w kolegium tyle samo kobiet, co mężczyzn" - oświadczyła, powtarzając też obietnice w kwestii polityki klimatycznej i socjalnej.

Von der Leyen uniknęła odpowiedzi na pytanie o federalizację Europy.

"W Unii Europejskiej panuje jedność i różnorodność. To coś innego niż federalizm. Uważam, że to dobra droga" - spuentowała.

Von der Leyen obejmie stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej 1 listopada, zastępując kończącego kadencję Jean-Claude'a Junckera.

W wywiadzie oprócz "Sueddeutsche Zeitung" uczestniczyli także dziennikarze z brytyjskiego "Guardiana", francuskiego "Le Monde", włoskiej "La Stampy" i hiszpańskiej "La Vanguardii".

>>> Czytaj też: Rosyjski sektor zbrojeniowy tonie w długach. Nie stać go na zakup niezbędnych technologii