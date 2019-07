Powszechnie uznaje się, że profesjonalne usługi seksualne są dobrem luksusowym, a zarobki osób świadczących je wysokie. Działalność ta przenosi się w coraz większym stopniu do internetu, gdzie Panie publikują swoje ogłoszenia wraz z cenami usług. W raporcie Sedlak&Sedlak średnie zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne zostały oszacowane na podstawie anonsów internetowych. W analizach uwzględniono 16597 ogłoszeń z popularnego polskiego portalu. Dane zostały zebrane w lipcu 2019 roku. Płace kobiet porównano z wynikami tego samego badania z 2017 roku.

Na wstępie warto zaznaczyć, że świadczenie usług seksualnych nie jest zabronione przez polskie prawo. Nielegalne jest sutenerstwo, stręczycielstwo i kuplerstwo. Osoby uprawiające ten zawód, osiągają zatem legalne dochody, jednak ze względu na to, że ich działalność nie jest rejestrowana, nie mogą odprowadzać podatków. Osoby te nie mają także możliwości odprowadzania składek emerytalnych i chorobowych. Efektem tego jest utrudniony dostęp do bezpłatnej opieki medycznej, która w tym zawodzie jest szczególnie ważna.

W artykule za wynagrodzenie uznane są ceny usług zamieszczone w ogłoszeniach. Można założyć, że kwoty te stanowią przybliżone wartości jakie są zarabiane przez autorów ogłoszeń. W przypadku kobiet, często spotykane są sytuacje, w których znaczna część dochodu trafia do pośrednika. Należy jednak pamiętać, że miesięczne realne zyski powinny być pomniejszone o wszystkie koszty niezbędne do wykonywania tego typu usług. Będą to przede wszystkim koszty niezbędne dla zachowania atrakcyjnego wyglądu oraz zdrowia, ale również środki antykoncepcyjne, wynajem lokalu, specjalna odzież erotyczna czy gadżety.

Zwykle w opracowaniach Sedlak & Sedlak oraz wynagrodzenia.pl posługują się medianą. Informacje publikowane w ogłoszeniach towarzyskich zdominowane są jednak przez dwie stawki, tj. 150 zł i 200 zł za godzinę pracy oraz 1,5 tys. zł i 2 tys. zł i w przypadku usług całonocnych. Z tego powodu dalsze analizy autorzy raportu zdecydowali się oprzeć na średniej, gdyż miara ta lepiej pokazuje różnice między stawkami za usługi.

I tak, średnia ogólnopolska wynagrodzenia godzinowego pań świadczących płatne usługi seksualne wynosi 210 złotych. Z kolei średnia płaca za noc to 2060 zł. Mediana ogólnopolska jest niższa i wynosi odpowiednio 200 zł i 1,8 tys. zł.

W ciągu dwóch lat od 2017 roku wynagrodzenia za całą noc pracy wzrosły o prawie 19 proc., a za godzinę o 15 proc.

Z raportu Sedlak&Sedlak wynika, że najwyższe stawki godzinowe w tej specyficznej branży notuje się w Warszawie (277 zł), Gdańsku (270 zł) i Poznaniu (253 zł). We Wrocławiu , w Krakowie i w Katowicach bierze się za godzinę ok. 230 zł. W Kielcach - 213 zł. Najniższe stawki są w Sieradzu i Zabrzu (145 zł) oraz w Inowrocławiu (142 zł). W opracowaniu uwzględniono miasta, w których próba wyniosła co najmniej 20 ogłoszeń.

>>> Czytaj też: GUS oszacował dochody sutenerów. Prostytutki przegrywają z pornografią w internecie