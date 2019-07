"Naszym priorytetem jest dialog, współpraca i ochrona uczciwych przedsiębiorców. Celem mechanizmu podzielonej płatności jest uszczelnienie systemu i zmniejszenie luki w VAT, ale również zapewnienie bezpieczeństwa przedsiębiorcom podczas transakcji. Wsłuchaliśmy się w głosy przedsiębiorców i datę wprowadzenia obowiązkowego MPP przesunęliśmy na 1 listopada br., tak by mogli lepiej przygotować się do zmian w prawie" - czytamy we wpisie Banasia.

MF informuje, że dzięki wprowadzonym zmianom przedsiębiorcy będą mogli z rachunku VAT opłacić oprócz podatku VAT także inne daniny.

Na profilu ministerstwa odniesiono się także do uchwalonych w piątek przez Sejm zmian dotyczących nowej matrycy stawek VAT. Rzecznik MF Paweł Jurek ocenił, że nowa matryca VAT to ważny projekt, który ułatwi vatowskie rozliczenia. "Zawiera też wiążącą informację stawkową, dzięki której znikną niepewności w klasyfikowaniu towarów do stawek. Np. pieczywo już zawsze 5 proc. VAT. W starych przepisach także 8 i 23" - napisał Jurek na Twitterze.

Ministerstwo zwraca uwagę, że dzięki nowelizacji uproszczone zostaną przepisy oraz obniżone stawki na niektóre popularne produkty. Wskazano, że stawki VAT zostaną obniżone m.in. dla: e-booków z 23 proc. na 5 proc., e-prasy z 23 proc. na 8 proc. Dodano, że niższy VAT obejmie także pieczywo, produkty dla niemowląt i dzieci (smoczki, foteliki, pieluszki), produkty higieniczne dla kobiet, cytrusy.

MF zaznacza, że obniżone stawki VAT dla e-booków i e-prasy mają wejść w życie 1 listopada 2019 r. Przepisy w zakresie nowego systemu stawek VAT mają być stosowane od 1 kwietnia 2020 r. (PAP)

Autor: Marcin Musiał