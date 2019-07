USA kontra Iran. Pompeo wzywa Teheran do negocjacji

Źródło: PAP

Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo powiedział w piątek, że Iran powinien "zasiąść do stołu", by negocjować. Powtórzył również ofertę prezydenta USA Donalda Trumpa, że jest gotowy do rozmów z władzami w Teheranie bez warunków wstępnych.