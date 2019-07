Złoże Duva jest złożem gazowo-ropnym odkrytym w 2016 roku. Leży w obrębie koncesji PL636 i PL636B na Morzu Północnym, ok. 140 km na północ od miasta Bergen. PGNiG informowało wcześniej, że według danych Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego zasobność złoża wynosi 88 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym ok. 8,4 mld m sześc. gazu ziemnego.

"Spełniony został jeden z warunków zawieszających umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS (PUN) udziałów w licencjach PL636 i PL636B od Wellesley Petroleum AS, zawierających złoże Duva w przedmiocie zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników PUN działań zmierzających do zawarcia Umowy" - poinformowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w poniedziałkowym komunikacie.

"O spełnieniu pozostałych warunków zawieszających Umowy, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii, PGNiG poinformuje w odrębnym raporcie" - dodano.

12 lipca PGNiG poinformowało o zawarciu umowy przez PGNiG Upstream Norway 20 proc. udziałów w złożu Duva na Morzu Północnym. Wartości transakcji nie podano; rozpoczęcie produkcji planowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku.

W czerwcu 2019 r. norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii zaakceptowało plan zagospodarowania złoża. Zostaną na nim wykonane trzy odwierty eksploatacyjne – dwa z nich będą produkowały ropę naftową, a jeden – gaz ziemny. Plan zagospodarowania umożliwia wykonanie dodatkowego odwiertu do produkcji ropy.

Po rozpoczęciu eksploatacji, planowanego na przełom 2020 i 2021 r., maksymalna roczna produkcja ze złoża w początkowym okresie ma wynieść ok. 30 tys. boe. Operatorem koncesji jest firma Neptune Energy Norge, która ma 30 proc. udziałów. Pozostałymi udziałowcami, poza PGNiG Upstream Norway, są firmy Idemitsu Petroleum Norge i Pandion Energy.

Poprzednie akwizycje PGNiG Upstream Norway to nabycie 42,4 proc. udziałów w złożu Tommeliten Alpha w 2018 r. oraz 22,2 proc. udziałów w złożu King Lear w czerwcu br. Po sfinalizowaniu transakcji związanej ze złożem Duva PGNiG będzie miało udziały w 27 koncesjach na norweskim szelfie. Spółka jest operatorem na czterech z nich.