Santander BP i Helaba sfinansują cztery projekty deweloperskie Resi4Rent



Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Konsorcjum banków Santander Bank Polska oraz Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) sfinansują cztery projekty deweloperskie Resi4Rent, podała spółka. Na mocy podpisanej umowy Resi4Rent otrzyma 198 mln zł kredytu budowlanego, który po zakończeniu projektów i ich zasiedleniu zostanie przekonwertowany na kredyt inwestycyjny o wysokości do 230 mln zł.

Kredyt zostanie wykorzystany na projekty, które łącznie będą miały około 1 060 mieszkań na wynajem. Są zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego, Warszawie przy ul. Taśmowej i Woronicza oraz w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej, podano.

"Projekt Resi4Rent, którego realizację współfinansujemy, wpisuje się w obserwowane przez nas najnowsze trendy na rynku nieruchomości i jest odpowiedzią na oczekiwania zarówno najemców, jak i inwestorów" - powiedział dyrektor zarządzający Departamentem Rynków Kredytowych w Santander Bank Polska Maciej Tarnawski, cytowany w komunikacie.

W III kwartale 2019 r. Resi4Rent odda do użytku pierwszą inwestycję we Wrocławiu, a do końca roku kolejną - w Łodzi. Cztery projekty, których finansowanie zapewniają Santander Bank Polska oraz Helaba, będą gotowe pod koniec 2020 roku i w 2021 r., podano również

"Strategicznym celem Resi4Rent jest zbudowanie platformy 5-7 tys. mieszkań na wynajem w ciągu najbliższych 2-3 lat. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby go osiągnąć. Mamy w budowie sześć projektów z ponad 1,8 tys. mieszkań, latem rozpoczniemy budowę dwóch kolejnych w Poznaniu i Gdańsku z ponad 460 mieszkaniami. Dodatkowo kolejne zabezpieczone projekty w Warszawie i Krakowie pozwolą na wybudowanie ponad 2 tys. lokali" - stwierdził prezes Resi4Rent Sławomir Imianowski.

"Cieszymy się, że strategia i model biznesowy Resi4Rent zdobyły uznanie Santander Bank Polska oraz banku Helaba. Ich zaangażowanie potwierdza wysoką jakość naszych projektów, ich doskonałe dopasowanie do potrzeb rynku, ale także bardzo dobre perspektywy rozwoju rynku najmu długoterminowego mieszkań w Polsce" - dodała członek zarządu odpowiedzialna za finanse Resi4Rent Barbara Sikora.

Na koniec 2019 roku Resi4Rent będzie miało już ponad 4 tys. mieszkań, z czego około 500 gotowych, a pozostałe - w budowie lub przygotowaniu. Finansowanie pierwszych czterech projektów Resi4Rent zapewnił w ubiegłym roku Bank Pekao, przypomniano.

Platforma Resi4Rent powstała w 2018 r. Jest wspólnym przedsięwzięciem Echo Investment, notowanego na GPW polskiego dewelopera, który posiada 30% udziałów, oraz jednej z wiodących, międzynarodowych firm zarządzających funduszami, która kontroluje 70%.

(ISBnews)