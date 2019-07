Jak zaznaczył Szumowski, w czwartek odbędzie się ostateczne spotkanie w związku z refundacją leków dla pacjentów chorych na EB.

"Do jutra są brane pod uwagę uwagi wpływające do projektu zarządzenia prezesa NFZ. Tych uwag trochę wpłynęło, ale nie za dużo. W większości dotyczą rozszerzenia listy jeszcze o pewne produkty. My oczywiście analizujemy je i myślę, że będziemy się zgadzać na większość z nich. Idea jest taka, żeby w najbliższym możliwym szpitalu - czyli najczęściej w bliskiej odległości od pacjenta - wszystkie potrzebne opatrunki i dodatkowe rzeczy, które do tej pory nie były refundowane, pacjent dostał całkowicie za darmo. W tym jakieś specyficzne środki, np. żywieniowe" - podkreślił.

Szumowski podkreślił, że jeśli pacjent chory na EB przyjmuje inne leki, np. na nadciśnienie czy na jaskrę, to będą one refundowane w trybie takim samym, jak dla każdego innego chorego. "Natomiast wszystkie rzeczy związane z EB: opatrunki, plastry, igły, środki specjalne do odklejania plastrów - one wszystkie będą za darmo. Plus transport do domu pacjenta z tego szpitala" - zapewnił.

Szumowski zastrzegł, że często pacjenci chorzy na EB chcą mieć w domu zapas leków na kilka miesięcy. "Kupno na kilka miesięcy takiego zapasu to jest często kilkadziesiąt tysięcy złotych i temu podołają tylko apteki szpitalne. Wiadomo, prywatna praktyka czy POZ miałby problem z założeniem kilkudziesięciu tysięcy złotych awansem. Natomiast tutaj apteka może skupić cały asortyment, który jest potrzebny temu konkretnemu pacjentowi, dostarczyć mu do domu. To wszystko będzie refundowane przez NFZ, co do grosza, łącznie z wizytą pacjenta" - zaznaczył.

"Myślę, że to rozwiązanie pozwoli do czasu wdrożenia planu dla chorób rzadkich i implementacji tego planu w ustawie refundacyjnej zabezpieczyć tą grupę pacjentów. Mam nadzieję, że to spotkanie jutro przyniesie dobre owoce" - mówił.

Minister zdrowia zapewnił, że zarządzenie zostanie opublikowane i tym samym wejdzie w życie w ciągu tygodnia lub dwóch.(PAP)

autor: Iwona Żurek, Dorota Stelmaszczyk