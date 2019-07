Oferta Rafako za 244,94 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PGE GiEK



Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Oferta Rafako o wartości 244,94 mln zł netto (tj. 301,28 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - na modernizację pięciu instalacji odsiarczania spalin na blokach 8-12 w Elektrowni Bełchatów, podało Rafako.

"Przewidywany termin zakończenia realizacji ww. zadania to styczeń 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

"Sukcesywnie dostosowujemy Elektrownię Bełchatów do zaostrzających się norm unijnych, realizujemy działania inwestycyjne i modernizacyjne, których celem jest przystosowanie układów technologicznych i instalacji do pracy w nowych uwarunkowaniach formalno-prawnych. Po zakończeniu wielkiej modernizacji 10 bloków energetycznych bełchatowskiej elektrowni, która realizowana była od 2007 do 2016 roku i kosztowała ponad 7,7 mld zł, modernizacja IOS to kolejny krok w stronę jeszcze większej poprawy jakości powietrza. Począwszy od lat 90. do chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów emisja dwutlenku siarki zredukowana została o 90%, emisja tlenków azotu o 47%, a pyłów o 97%. Taki efekt mógł zostać osiągnięty wyłącznie dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii i trosce o środowisko naturalne" - powiedział prezes PGE GiEK Robert Ostrowski, cytowany w osobnym komunikacie.

Modernizacja IOS obejmie m.in. dostosowanie absorberów do zmniejszonych poziomów emisji poprzez, m.in. zabudowę półek sitowych TRAY, wymianę kompletnych poziomów zraszania z dyszami zraszającymi i wymianę lub modernizację wentylatorów wspomagających, podano także.

Elektrownia Bełchatów to największa w Europie jednostka zasilana węglem brunatnym, produkująca około 35 TWh energii elektrycznej, co stanowi 22% krajowej energii. Moc zainstalowana pracujących bloków energetycznych wynosi 5298 MW. Energia elektryczna wytwarzana w elektrowni trafia do blisko 11,5 mln gospodarstw domowych.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)