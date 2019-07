W Warszawie, która jest najszybciej rozwijającym się ośrodkiem biznesowym w Europie Środkowo-Wschodniej, wzrost rynku hotelowego wiąże się bezpośrednio z rozwojem segmentu biurowego, który notuje w ostatnich latach rekordowe wyniki. Popyt na pokoje hotelowe w stolicy generują bowiem głównie klienci biznesowi. Pokazują to choćby ceny noclegów i wskaźniki obłożenia, które w weekendy są w Warszawie nawet kilkukrotnie niższe niż w dni robocze.

Największą grupą odbiorców usług hotelowych w mieście jest wciąż biznes, ale warszawski rynek turystyczny także regularnie wzrasta. Warszawa jest coraz lepiej skomunikowana ze światem i staje się coraz popularniejszym kierunkiem wśród turystów. Lotnisko Chopina, podobnie jak lotnisko w Modlinie, może pochwalić się dużym, zeszłorocznym przyrostem liczby pasażerów.

Warszawska baza hotelowa szybko rośnie

Od kilku lat rośnie w Polsce popyt na usługi hotelowe, za czym idzie rozwój krajowej bazy noclegowej. Warszawą interesują się zarówno globalni operatorzy hotelowi, jak i najwięksi, światowi inwestorzy. - Co roku w stolicy otwiera się kilka dużych hoteli, a w fazie planowania i w trakcie realizacji jest w tej chwili ponad 40 nowych obiektów – mówi Andrzej Szymczyk, Associate Director Hospitality Department w Walter Herz.

Zdaniem eksperta w ciągu najbliższych pięciu lat oferta hotelowa w mieście ma szansę wzrosnąć o ponad 5 tys. pokoi, co stanowi jedną trzecią obecnej podaży na rynku. – Warszawę docenili najwięksi, branżowi gracze, stąd co roku możemy obserwować na stołecznym rynku debiuty nowych, hotelowych marek. Nowe marki hotelowe, które pojawiają się w Warszawie umacniają z kolei jej pozycję wśród najbardziej rozwojowych rynków hotelowych w Europie – przyznaje ekspert.

- W segment hotelowy, z uwagi na potrzebę dywersyfikacji portfela i potencjalnie wysoką rentowność, inwestują dziś firmy, które dotąd działały w innych sektorach rynku nieruchomości komercyjnych. Hotele powstają także coraz liczniej w inwestycjach wielofunkcyjnych, za czym idą również nowe formy współpracy z operatorami, które w nowych budynkach coraz częściej przyjmują formę klasycznej umowy najmu powierzchni – informuje Andrzej Szymczyk.

Debiuty nowych marek

W tym roku byliśmy już świadkami wielu ciekawych otwarć na warszawskim rynku hotelowym. W marcu w Centrum Praskim Koneser na Pradze ruszył 141-pokojowy Moxy sieci Marriott International. Hotel wpisuje się w ideę co-livingu, a jego cechą charakterystyczną są duże części wspólne, jak koktajl-bar, strefa do pracy, strefa relaksu, czy biblioteka.

Na początku kwietnia na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Suwak otworzył się zaś pierwszy w Polsce hotel marki Four Points by Sheraton, także funkcjonujący w ramach grupy Marriott International. Jego wnętrza, które nawiązują do osiągnięć projektantów dawnej Warszawy, zaaranżowane zostały w stylu modern vintage. Hotel oferuje 190 pokoi i pięć sal konferencyjnych. Znajduje się w nim także restauracja & bar Suwak 7, serwująca szeroki wybór lokalnych piw kraftowych.

W maju br., po kilkumiesięcznym remoncie otworzył się ponownie dla gości hotel grupy Radisson przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Przed remontem funkcjonował jako Radisson Blu. Po renowacji hotel zmienił markę na Radisson Collection, która pozycjonowana jest wyżej w hierarchii sieci. W obiekcie, poza 311 pokojami, mieszczą się trzy restauracje i osiem sal konferencyjnych, z których największa może pomieścić 400 osób.

Oryginalne koncepty hotelowe

W pierwszym kwartale bieżącego roku otwarty został w Warszawie również czterogwiazdkowy hotel biznesowy Vienna House Mokotów ze 164 pokojami, salami konferencyjnymi i strefą rekreacyjną oraz restauracją. Hotel mieści się w zagłębiu biurowym na stołecznym Służewcu Przemysłowym przy ulicy Postępu, w jednym z budynków kompleksu P4.

Niedawno przy ulicy Tamka w warszawskim Śródmieściu miał także swój debiut pierwszy w Polsce hotel niemieckiej marki Motel One Warszawa-Chopin, nawiązujący swoją nazwą do lokalizacji naprzeciwko Muzeum Chopina. W designerskim wystroju hotelowych części wspólnych widoczne są inspiracje postacią i twórczością najwybitniejszego polskiego kompozytora i pianisty. Równie efektowne są też nowoczesne wnętrza 333 pokoi, które dostępne są w czterech kategoriach.

Na liście tegorocznych otwarć znalazł się również nowy obiekt sieci Puro, zlokalizowany w ścisłym centrum Warszawy, przy ulicy Widok 5/7/9, w okolicy nowej Rotundy i stacji metra Centrum. Czterogwiazdkowy hotel oferuje 150 pokoi, ogólnodostępne lobby, restaurację, bar oraz taras z widokiem na dachy śródmiejskich kamienic i Pałac Kultury.

Najciekawsze planowane otwarcia

W najbliższych latach planowanych jest wiele nowych otwarć. Do najciekawszych należy z pewnością oczekiwany w 2020 roku pięciogwiazdkowy hotel Nobu ze 120 pokojami, który będzie mieścił się w połączonych budynkach dawnego hotelu Rialto i nowej konstrukcji, powstającej obok. Nobu Hospitality to światowa marka znana z lifestylowych hoteli i oryginalnych restauracji, której założycielami są Robert De Niro, producent filmowy Meir Teper i ceniony szef kuchni Nobu Matsuhisa.

W hotel sieci Marriott International zmienić mają się także zabytkowe budynki położone w sercu warszawskiej Starówki. Inwestycja polega na adaptacji historycznych zabudowań Pałacu Branickich i Szaniawskich przy ulicy Miodowej i przekształcenie ich w wyjątkowy obiekt hotelowy marki Autrograph Collection. Hotel, który zaoferuje około 100 pokoi ma zostać otwarty w pierwszej połowie 2021 roku. Znajdą się w nim także powierzchnie konferencyjne, strefa SPA oraz bogata oferta gastronomiczna.

Na Pradze, przy ul. Sierakowskiego remontowana jest z kolei kamienica Karola Juliusza Mintera, w której od 2021 roku działać ma pięciogwiazdkowy obiekt ze 118 pokojami. Inwestorem projektu jest spółka Port Praski, planująca również inne obiekty hotelowe na terenie dawnego portu.

Firma BBI Development, która szykuje się do realizacji w centrum Warszawy spektakularnego wieżowca Roma Tower, zapowiada natomiast otwarcie w nim wysokiej klasy hotelu, który ma być najlepszy w mieście. Wielofunkcyjna wieża, która stanąć ma u zbiegu ulicy Nowogrodzkiej i Emilii Plater, aktualnie jest na etapie projektowania i zmian koncepcji aranżacyjnej.

Hotele w hubach biurowych

Jeden z budynków w kompleksie The Warsaw HUB, który powstaje przy rondzie Daszyńskiego pomieści z kolei 430 pokoi i apartamentów w dwóch hotelach renomowanej sieci hotelarskiej - InterContinental Hotels Group. Pierwszy w Polsce hotel Crowne Plaza, który znajdzie się na terenie tego obiektu zaoferuje 212 pokoi i apartamentów, a hotel Holiday Inn Express udostępni 218 pokoi.

Na pierwszym i drugim piętrze w budynku hotelowym powstaną też modnie urządzone restauracje ze stolikami na około 270 gości. Otwarcie obu hoteli planowane jest w pierwszym kwartale 2020 roku. Kompleks The Warsaw HUB składał sie będzie z trzech budynków wysokościowych połączonych wspólną, pięciokondygnacyjną podstawą, w której znajdą się powierzchnie handlowo-usługowe, konferencyjne i coworkingowe.

Nowe obiekty w różnych dzielnicach miasta

Pod koniec 2020 roku zapowiadane jest także otwarcie hotelu Best Western Plus, który budowany jest w warszawskiej dzielnicy Wawer, przy ulicy Kosmatki, w sąsiedztwie Trasy Siekierkowskiej i Wału Miedzeszyńskiego. Hotel zapewni 100 pokoi, a także bar, restaurację, klub fitness, salon odnowy biologicznej, zaplecze konferencyjne i strefę co-workingową. W skład kompleksu wejdzie również budynek biurowy o powierzchni około 4 tys. mkw.

W dzielnicy Ursynów planowane jest natomiast otwarcie hotelu Staybridge Suites. Nowy, warszawski obiekt, sprzedawany indywidualnym inwestorom w formule condo, funkcjonujący pod międzynarodową marką hotelową usytuowany będzie u zbiegu ulicy Puławskiej i Pileckiego, niedaleko lotniska Chopina i Toru wyścigów konnych Służewiec. Liczący 193 pokoi hotel ma przyjąć pierwszych gości na początku 2021 roku.

Na 2023 rok zapowiedziane jest też otwarcie w Warszawie hotelu nowej marki Radisson Red. Hotel Radisson Red Warsaw z 267 pokojami zająć ma dolną część wielofunkcyjnego 140-metrowego wieżowca Liberty Tower, który powstanie na stołecznej Woli u zbiegu ulicy Grzybowskiej i Żelaznej. Hotel dysponował będzie restauracją, barem, siłownią oraz przestrzenią przeznaczoną do spotkań i wydarzeń. Budowę wysokościowca, w którym znajdzie się hotel, firma Golub GetHouse planuje rozpocząć w przyszłym roku.

Hotel i świątynia

W centrum miasta, przy ulicy Twardej 6 budowę obiektu hotelowego planuje również Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Warunki zabudowy, jakie uzyskała przewidują możliwość budowy hotelu o wysokości 80 metrów obok Synagogi Nożyków, w miejscu XIX-wiecznego Białego Budynku oraz czteropiętrowego biurowca, w którym poza siedzibą gminy i innych organizacji ma mieścić się także druga świątynia.

Grupa Orbis i AccorHotels, która w Warszawie posiada 12 własnych hoteli reprezentujących sześć marek, także planuje nowe otwarcia. Jeszcze w tym roku do portfolio grupy dołączyć ma hotel ibis Styles Warszawa Włochy. A w przyszłym roku przy ulicy Sacharowa na warszawskich Bielanach powstać ma kompleks, w którym znajdą się hotele marki Mercure i ibis, zarządzane przez grupę Orbis.

Pierwszy hotel marki na naszym kontynencie

Niespotykaną dotąd w Europie markę Royal Tulip wprowadza też do Polski Louvre Hotels Group, której portfolio obejmuje ponad 2600 hoteli w 54 krajach. Na jej debiut na naszym kontynencie wybrała Warszawę. Obiekt Royal Tulip Warsaw Apartments funkcjonował będzie w kompleksie Unique Tower, powstającym na warszawskiej bliskiej Woli, przy ulicy Grzybowskiej. Royal Tulip Warsaw Apartments zaoferuje 448 jednostek apartamentowych. Infrastruktura obiektu obejmie również recepcję, restaurację, strefy SPA i fitness oraz centrum biznesowe.

Specjalizujące się w wielofunkcyjnych projektach Echo Investment na działce o powierzchni 6,5 ha przy ulicy Towarowej 22 w centrum Warszawy planuje zaś realizację wielofunkcyjnego kompleksu, który przynieść ma łącznie 230 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Na terenie obiektu planowany jest również hotel.

Polska sieć Q Hotel zamierza też otworzyć obiekt hotelowy w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej, a przy alejach Jerozolimskich 144, w sąsiedztwie Dworca Zachodniego ma zostać otwarty pierwszy w Warszawie hotel marki AC Hotels by Marriott. Znajdzie się w nim 260 pokoi, przestrzeń konferencyjna oraz restauracja i sky bar z panoramicznym widokiem na miasto.