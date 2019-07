Przyjęty przez rząd we wtorek 16 lipca projekt ustawy zakłada także obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Rozwiązania, które obejmą ok. 25 mln Polaków, mają obowiązywać od 1 października br.

