W poniedziałek 29.07 mija termin składania oświadczeń, dzięki którym prawie 2 miliony mikro- i małych firm może zachować niższe ceny prądu na drugą połowę 2019 roku. Do tej pory do sprzedawców energii wpłynęło jednak tak mało pism, że o rządowe dotacje do rachunków za prąd nie wystąpi najprawdopodobniej ponad połowa przedsiębiorstw. Zagubieni są nawet włodarze miast.