"Dzięki inwestycji wrócą pociągi na nieczynną od 18 lat linię. To zwiększy potencjał gospodarczy i atrakcyjność regionu. Inwestycja ma strategiczne znaczenie zwłaszcza dla północno-wschodniej części Mazowsza. Po zakończeniu prac będzie możliwe wznowienie ruchu pociągów. Zapewni to lepszy dojazd mieszkańców gmin położonych wzdłuż linii kolejowej do Warszawy i do powstających w Chorzelach fabryk. Zyska lepsze warunki transport towarowy" - czytamy w komunikacie.



W ramach inwestycji przebudowane zostaną stacje: Ostrołęka, Grabowo, Jastrząbka, Chorzele oraz przystanki Nowa Wieś Kościelna, Zabiele Wielkie, Parciaki, Olszewka. Perony zostaną wyposażone w nowe ławki, wiaty i funkcjonalne oświetlenie, tablice informacyjne i czytelne oznakowanie, a także linie naprowadzające dla niewidomych i słabowidzących. Prace na odcinku Ostrołęka-Chorzele obejmą prawie 60 km torów, poinformowano.



Dzięki modernizacji pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h, towarowe do 80 km/h. Przebudowanych zostanie 20 obiektów inżynieryjnych, w tym 14 przepustów i 6 mostów. W ramach prac wymieniona zostanie m.in. konstrukcja 250-metrowego mostu na rzece Narew, czytamy dalej.



Powstanie także nowe lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym (LCS) w Ostrołęce oraz przebudowane zostaną przejazdy kolejowo-drogowe i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Roboty planowane są od 2020 roku, a ich zakończenie w 2022 r. Projekt realizowany będzie w systemie "projektuj i buduj", podano.



Projekt "Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele" ubiega się o finansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.