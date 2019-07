Morawiecki wskazał, że w ośrodku w Szczawno-Zdrój leczyło się wiele znanych postaci, m.in. Winston Churchill, Joseph Conrad, Teofil Lenartowicz czy Zygmunt Krasiński. Przypomniał, że "Szczawno-Zdrój dotknęła bardzo zła historia ponieważ spłonął jeden z budynków; budynek, który służył do tego, żeby leczyć ludzi, oferować zabiegi".

Premier dodał, że w Polsce mamy ok. 45 uzdrowisk. Podkreślił, że "dla nas wszystkie uzdrowiska są niezwykle ważnymi punktami na mapie z jednej strony atrakcji turystycznych, a z drugiej - przyrodolecznictwa, leczenia ludzi metodami naturalnymi z wykorzystaniem zdrowych wód mineralnych". "Patrząc na to z tej perspektywy nie wyobrażam sobie, aby państwo nie pomagało panu marszałkowi (dolnośląskiemu) przy odbudowie tego budynku, przy odbudowie tego potencjału leczniczego" - mówił.

"Chcemy, żeby ludzie mogli się tutaj dalej leczyć, przybywać z całej Polski, z całej Europy. Jest to ośrodek znany i niech rozsławia imię polskiego przyrodolecznictwa" - dodał szef rządu. "Zobowiązujemy się jako państwo polskie dopomóc w odbudowaniu tych budynków, które tutaj uległy spaleniu i przywróceniu blasku Szczawna-Zdroju" - zadeklarował premier.

Rząd przeznaczy 1 mln 800 tys. zł na odbudowę ośrodka; a marszałek województwa - 3 mln. zł. "Polska musi być potęgą uzdrowiskową, turystyczną i jesteśmy na dobrej drodze do tego. (...) Z roku na rok przybywa turystów, również turystów w lecznictwie zdrojowym. Chcemy, żeby kolejne lata prowadziły nas do jeszcze większych przyrostów w tym przemyśle, w tym typie lecznictwa " - podkreślił Morawiecki.

Obecny na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk dziękował w imieniu parlamentarzystów, samorządowców, mieszkańców za wsparcie przy odbudowie zniszczonego obiektu. "To jest dla nas niezwykle ważne" - podkreślił. Dodał, że chciałby również podziękować wszystkim tym, którzy przykładają się do tego dzieła.

"A środki, które pan premier podjął decyzję, że zostaną ze specjalnej rezerwy pana premiera przeznaczone na tę inwestycję obiecujemy, że efektywnie i szybko wykorzystamy" - zadeklarował.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski dziękował "jako właściciel - bo samorząd województwa jest właścicielem uzdrowiska w Szczawnie - za przyznane środki". Dodał, że te ostatnie kwoty, które przeznaczył na uzdrowisko samorząd województwa, czyli - jak mówił - jeden milion w 2018 roku i trzy miliony w tym roku "to środki niewystarczające, żeby przywrócić blask tym budynkom".

"Dla nas jest to niezwykle ważne. Dolny Śląsk jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem, nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej. Potwierdzają to badania EUROSTATU. A więc chcemy, żeby dolnoślązacy, ale przecież nie tylko dolnoślązacy, mogli korzystać właśnie z tego typu usług. I chodzi o to, żeby standard tych usług był rzeczywiście odpowiedni do wieku, do lat w których jesteśmy" - mówił marszałek woj. dolnośląskiego.

"A więc jeszcze raz ogromne podziękowania panie premierze; te środki na pewno będą bardzo dobrze wykorzystane. Będziemy wspólnie z zarządem uzdrowiska oglądać każdą złotówkę, żeby ona była celowo wydana" - zapowiedział Przybylski.

"Muszę też powiedzieć, że spacerując z panem ministrem rozmawialiśmy o przyszłości uzdrowisk. Jest deklaracja pana premiera, że znajdziemy sposób na to, żeby dofinansować uzdrowiska i żeby one rzeczywiście przystawały do XXI wieku o czym myślę, że każdy z nas marzy. Czego panu premierowi, panu ministrowi, ale również i sobie życzę" - podkreślił marszałek woj. dolnośląskiego.

Zabytkowy budynek Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju, który spłonął w 2018 r., został wybudowany w latach 1938-1939. Ogień strawił wówczas całkowicie dach kompleksu; strażacy ocenili, że budynek nie nadaje się do użytkowania. W Zakładach Przyrodoleczniczych „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina „S.A. wykonywano zabiegi z zakresu hydroterapii, elektroterapii, światłolecznictwa, laseroterapii i fizykoterapii.

