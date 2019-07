„Generalnie propozycja limitu na 2020 r. nadesłana przez Ministerstwo Finansów jest równa limitom przyznanym na 2019 r.” – informuje nas Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Inne resorty także nieoficjalnie potwierdzają, że wydatki mają być zamrożone na poziomie z tego roku. Dla części z nich oznaczać to będzie realne zmniejszenie kwot do dyspozycji.

Jakie będą rzeczywiste skutki utrzymania projektowanych limitów? Nie odbije się to na pewno na płacach urzędników, gdyż rząd zakłada 6-proc. podwyżkę dla budżetówki. Ale wydatki na inne cele będą musiały zostać przycięte lub przynajmniej niezwiększone. Nie dotyczy to wszystkich. Na przykład w Ministerstwie Obrony Narodowej pieniędzy ma być więcej o 11 proc., co wynika z ustawy o wydatkach na armię, która wiąże je ze wskaźnikiem PKB. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się jednak, że część ministrów nie jest zadowolona i zamierza walczyć o zwiększenie limitów.

>>> WIĘCEJ W JUTRZEJSZYM WYDANIU DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ I NA EDGP.PL