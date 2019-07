Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 27 VIII o skupie do 6 mln akcji



Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 27 sierpnia o upoważnieniu zarządu spółki do nabywania maksymalnie 6 mln akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego (w kwocie 30 mln zł) przeznaczonego na nabycie tych akcji, podał bank. Cena nabycia każdej z akcji własnych nie może być niższa niż 5 zł oraz wyższa niż 16 zł.

"Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy tworząca możliwość oferowania w ramach wynagrodzenia zmiennego pracowników podejmujących kluczowe decyzje w Grupie Banku Millennium (risk takers) - akcji własnych Banku Millennium - pozwoli na powiązanie części wynagrodzenia zmiennego z wyceną rynkową spółki, co ma stanowić zachętę do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro banku. Umożliwi również wprowadzenie rekomendacji dotyczących polityki wynagrodzeń zawartych w rozporządzeniu ministra finansów i rozwoju z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach - wskazujących, aby w bankach działających w formie spółki akcyjnej co najmniej 50% zmiennych składników wynagrodzenia risk takers stanowiły akcje" - czytamy w uzasadnieniu.

Cena akcji Banku Millennium w ciągu ostatnich 5 lat wahała się między 4,28 a 9,82 zł. Zasięg 5-8 zł dotyczył 80% tego okresu. Ponieważ SMA100 (prosta średnia ruchoma 100 sesji) najniższy poziom wyniósł 4,96 zł w tym okresie, 5 zł na akcję powinno być minimalną ceną w programie. Maksymalna cena powinna być o 100% wyższa niż szczyt typowego zakresu. Średni dzienny zysk z akcji Banku Millennium w ciągu ostatnich 3 lat wyniósł 0,094% (co oznacza wzrost o ok. 24% rocznie) przy odchyleniu standardowym 2,03%. Powyższe daje podstawy sądzić, że ceny akcji Millennium Banku powinny pozostać w przedziale 4,9-15,5 zł, z prawdopodobieństwem 95% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Są to wartości podobne do wskazanych w programie motywacyjnym, podano również.

